Gastkolumne Stadtentwicklung Parkplätze in der Luzerner Innenstadt – ein neuer Blick auf ein altes Problem Sollten dereinst ein Drittel weniger Autos auf Luzerns Strassen fahren, könnte man gerade manche der oberirdischen Parkhäuser umnutzen – warum nicht zu Wohnzwecken? Dieter Geissbühler*

Kürzlich besuchte ich – wieder einmal – eine Präsentation zum Projektstand des Durchgangsbahnhofs Luzern. Das komplexe Bauwerk und seine technische Realisierung wurden durchaus kompetent dargestellt. Vor allem in Erinnerung geblieben sind mir jedoch die Pausengespräche. Das Interessante daran: wie schnell und fast schon reflexartig die Frage nach einem möglichen Ersatzstandort für das Parking unter dem Bahnhofplatz dominierte.

Alte Fragen, alte Antworten

Hier, wie auch in der Politik, wird wieder einmal ein Problem aus einer Sicht besprochen, die sich am Vergangenen orientiert. Es scheint unvorstellbar, dass unsere Zukunft ganz anders sein könnte. Philipp Blom, österreichischer Historiker und Verfasser des Buches «Was auf dem Spiel steht» äusserst sich zum Thema des Klimanotstandes mit der Aussage, «die alten Antworten funktionieren nicht mehr, … aber wir haben noch keine neuen gefunden». Er stellt sich vehement auf den Standpunkt, dass wir diesen alten Antworten mit grösster Skepsis gegenübertreten und uns spekulativ an neue Antworten heranwagen müssen.

Autonomes Fahren und die Parkplatzfrage

Ich möchte hier kurz ein Gedankenmodell im Rahmen des technologischen Fortschrittes durchspielen, das dem Parkplatzproblem einen etwas anderen Stellenwert gibt. Dafür ziehe ich eine 2022 erschienene Publikation der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften bei. «Autonomes Fahren – ein Treiber zukünftiger Mobilität» heisst sie, und zeigt wissenschaftlich fundiert – und glaubwürdig – auf, was uns eine umfassende Anwendung dieser KI-geprägten Technologie bringen könnte.

Zentraler Aspekt ist die mögliche Reduktion der Anzahl Personenwagen. Moderate Schätzungen gehen von einer Abnahme von einem Drittel aus. Dass auch die Fahrkilometer in gleichem Ausmass zurückgehen und damit der Energieverbrauch und der Bedarf an Strassenfläche, ist nicht zwingend gegeben. Aber für mich als Architekt ist die Reduktion an Standfläche relevant.

Weniger Autos, weniger Parkplatzbedarf

Ein Drittel weniger Autos bedeuten für die Stadt und auch die Agglomeration eine zentrale Veränderung, insbesondere für die Anzahl der benötigten Parkplätze. Ober- oder unterirdisch, mit den dazugehörigen Flächen für deren Erschliessung, Garagenvorplätzen, Tiefgarageneinfahrten usw. reduziert sich der Flächenbedarf mindestens in dem Verhältnis wie bei der Anzahl der Fahrzeuge.

Ein paar illustrative Gedanken dazu in Luzern: Da wir die meisten der noch benötigten Parkflächen wohl in den grossen unterirdischen Parkierungsanlagen unterbringen würden, werden die oberirdischen Parkhäuser anderweitig nutzbar. Die Wohnlage am Kasernenplatz zum Beispiel ist durchaus nicht zu verachten und die Struktur eines Parkhauses lässt sich gut zu Wohn- oder Arbeitsraum umwandeln, das belegen einige realisierte und viele unrealisierte Projekte.

Der Kesselturm mit einem möglichen Zuwachs an innerstädtischem Wohnraum wie auch die vielen Garagen aus den 1960er- und 70er-Jahren sind ein weiteres Potenzial. Deren Umnutzung würde zudem zu einer Aufwertung der meist unwirtlichen Vorzonen grosser Wohnüberbauungen führen. Und da wir ja heute Parkplätze meist unterirdisch wegpacken möchten, würde bei einem Wegfall neuer Parkings zudem ein hohes Mass an CO 2 eingespart. Davon aber ein andermal.

Mentalitätswandel hinkt technologischem Wandel hinterher

Wie das alles funktioniert? Im Prinzip ganz einfach, wir verzichten auf den Privatbesitz des Autos und bestellen immer dann, wenn wir eine Fahrt möchten, per Handy ein dem Zweck der Fahrt angepasstes Gefährt aus dem gemeinsamen Mobilitätspool. Das nächstgelegene passende selbstfahrende Gefährt fährt bei mir vor die Haustüre und ich steige am Zielort wieder aus. Das Gefährt sucht sich den nächsten freien Stell- und Ladeplatz. Während das Prinzip ziemlich einfach ist, sind insbesondere der technologische Aspekt des autonomen Fahrens wie auch die Regelungen der Haftung bei Unfällen, hoch anspruchsvoll. Diese sind aber städtebaulich nicht relevant und darum nicht Thema hier.

All dies würde uns die KI eigentlich schon fast umgehend ermöglichen, aber der Wandel unserer Mentalität dürfte etwas länger dauern. Jedoch zeigt es auch, dass mit solchen «unvorstellbaren» Veränderungen unsere Lebensqualität durchaus in wichtigen Bereichen massgebend gewinnen kann. Wir müssen uns jetzt auf solche Gedankenspiele einlassen, die nicht einfach nur Wunschträume sind. Und das schnell, denn die Zeit drängt, und es steht tatsächlich ziemlich viel auf dem Spiel. Wäre ja schön, wenn wir uns mal an das heranmachen, was nicht schmerzt.