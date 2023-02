Gastkolumne Stadtentwicklung Verhältnis Stadt-Land: Es braucht mehr Wechselwirkung statt Polarisierung Stadt und Land sind aufeinander angewiesen, auch architektonisch. Unser Gastautor sagt weshalb – und welche Rolle Luzern dabei einnimmt. Dieter Geissbühler* Drucken Teilen

Vor wenigen Tagen war in den Medien zu lesen, dass im Krienser Mattenhof die Bäume der bereits jetzt mageren Begrünung sterben. Gepflanzt worden sind sie, weil nach Aussage eines Immobilienbesitzers diese rudimentäre Freiraumgestaltung den Vorstellungen der Bewohnerschaft einer zeitgemässen Urbanität entspräche.

Da trifft dann doch einiges zusammen, das nicht zusammenpasst: Wir bräuchten die Bäume gerade in der sehr harten und versiegelten Umgebung einer hoch verdichteten Siedlung. Gleichzeitig ist aber das Überleben der Pflanzen von genügend Raum – von Besonnung und Licht, aber auch von einem gut entwässerten Untergrund – abhängig. Die hohe Dichte der Bebauung erschwert aber genau dies. Ein Anlass, um über das Verhältnis von Stadt und Land nachzudenken.

Stadt und Umland gehörten schon im antiken Griechenland zusammen

In der Städtebautheorie hat das Verhältnis von Stadt und Land schon früh eine prägende Rolle eingenommen, so zum Beispiel im frühen Griechenland. Die Stadtstaaten wurden dort verstanden als die Einheit einer städtischen Siedlung mit einem dazugehörigen und in ein Gesamtsystem integriertes Umland, das sowohl als Grundlage der Versorgung wie auch als erweiterter Lebensraum der Stadtbevölkerung galt. In diesen Theorien wurde dann auch intensiv über die verträgliche Grösse solcher Gebiete nachgedacht.

Blick auf einen Teil der Stadt Luzern und deren Umgebung. Bild: René Meier

Vieles dieser griechischen Theorie taucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Gartenstadtbewegung in England wieder auf. Auch dieses städtebauliche Modell räumt der Wechselwirkung von Siedlung und Umland einen grossen Stellenwert ein. So waren die Siedlungen in einem agrarisch genutzten Umfeld losgelöst von bestehenden Städten gedacht. Neben der auch hier angestrebten weitgehenden Selbstversorgung mit Lebensmitteln wurde das Wohnen in einer von der Landschaft durchdrungenen Siedlung als Lebensqualität angesehen. Einige Aspekte des Modells der Gartenstadt haben sich denn auch in Stadterweiterungen durchgesetzt und konnten sich sehr lange erfolgreich halten. In der Stadt Luzern sei dazu zum Beispiel die Siedlung Friedberghöhe von Heinrich Meili-Wapf und Armin Meili erwähnt.

Die Verzahnung von Stadt und Landschaft hat die Stadtplanung nicht nur mit diesen emblematischen Stadtvorstellungen beeinflusst, sondern gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Vorstellungen eines organischen Wachstums unserer Städte geprägt, mit Landschaftsräumen, die als Grünachsen Stadt und Umland vernetzen. Auch das ein Aspekt, der heute wieder massgebend an Bedeutung gewinnt, wenn es darum geht, die Klimaverhältnisse unserer Städte den sich verändernden Temperaturen anzupassen.

Luzern könnte Modell sein für qualitätsvolles Verhältnis Stadt-Land

Am gleichen Tag wie der Artikel zum Baumsterben im Mattenhof erschien auch ein Artikel zu Forderungen der Ständerätin Eva Herzog nach einem Haus der Städte in Bern, in dem die Lobbyarbeit für die Städte der Schweiz gebündelt werden soll. Es sei unwidersprochen, dass die Anliegen der Städte von grosser Bedeutung sind. Aber es scheint doch ein Zeichen eines polaren Denkens, das die Stadt massgeblich dem Land gegenüberstellt. In dem Sinne wäre eher ein Gefäss zu wünschen, in dem die dynamische Wechselwirkung von Stadt und Land thematisiert würde und das sich der wenig sinnstiftenden Polarisierung entgegengesetzt. Dazu hätte die Städtebaugeschichte durchaus gewichtige historische Beiträge zu liefern.

Als Modell eines qualitätsvollen Verhältnisses von Stadt und Landschaft könnte durchaus die Stadt und Agglomeration Luzern dienen. Nicht dass hier alles zum Besten bestellt wäre – Mattenhof ist leider kein Einzelfall –, aber das Verständnis für die Wechselwirkung von Siedlung und Umland hat hier, nicht nur wegen der Abhängigkeit vom Tourismus, einen guten Nährboden. Für die Bewohner bedeutet dieses noch weitgehend harmonische Gegenüber sehr viel Lebensqualität, die es zu erhalten gilt.