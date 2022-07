Gastkommentar US-Abtreibungsurteil hat «aus staatspolitischer Sicht vieles für sich» Der Entscheid des obersten US-amerikanischen Gerichts, wonach der Umgang mit Abtreibungen neu von den einzelnen Bundesstaaten geregelt werden kann, sorgt international für grosses Echo. Im Urteil des Supreme Court geht es indes um mehr als um Abtreibung, schreibt der Luzerner Rechtsprofessor und ehemalige Präsident von Swissholdings, Karl Hofstetter. Karl Hofstetter* Drucken Teilen

Bildstarke Aktion für das Recht zur Abtreibung: Aktivistinnen ketteten sich vor der City Hall in Los Angeles an, um gegen das Urteil des US Supreme Court vom 24. Juni zu protestieren. Bild Keystone/EPA (Los Angeles 6. Juli 2022)

Der Abtreibungsentscheid des US Supreme Court im Fall Dobbs versus Jackson wirft weiterhin hohe Wellen. Mit diesem Urteil wurde der berühmte Entscheid Roe v. Wade rückgängig gemacht, der vor rund 50 Jahren ein verfassungsmässiges Recht der Frauen auf Abtreibung deklariert hatte. Dadurch war es weder dem amerikanischen Bundesparlament noch den Einzelstaaten möglich, in dieser stark umstrittenen Rechtsmaterie frei zu legiferieren, also Gesetze zu verabschieden. Alles wurde zu einer Frage der Auslegung der US-Verfassung durch das oberste amerikanische Gericht.

Die Reaktionen und Schlagzeilen im Nachgang zum jüngsten Urteil drehen sich sowohl in den USA wie im Ausland fast ausschliesslich um die Abtreibungsfrage: Gegnerinnen und Gegner des Rechts auf Abtreibung sind begeistert, Befürworterinnen und Befürworter sind empört. Dabei ging es im Urteil eigentlich primär um eine staatsrechtliche Frage: Die Rolle des US-Verfassungsgerichts bei der Auslegung der ältesten demokratischen Verfassung der Welt. Die konservative Mehrheit des Gerichts, die sich seit Jahren für eine engere Auslegungskompetenz der obersten Gerichtsbarkeit in Verfassungsfragen einsetzte, nahm den symbolhaften Entscheid zum Anlass, zugunsten ihrer Auslegungstheorie einen dicken Nagel einzuschlagen.

Dieser als «Originalismus» bezeichnete Ansatz orientiert sich primär am Verfassungstext und an den Überlegungen des seinerzeitigen Verfassungsgesetzgebers. Er richtet sich damit gegen die in früheren Entscheiden immer wieder sichtbare Tendenz, ungeschriebene Rechte aus Verfassungsbestimmungen herzuleiten, die davon in keiner Weise sprechen und bei deren Erlass auch der Verfassungsgeber nicht im Entferntesten an solche Rechte dachte.

*Zur Person Karl Hofstetter (Jhg. 1956) ist seit 2002 Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Der im luzernischen Meggen beheimatete Jurist ist Mitglied der New Yorker Anwaltskammer und besitzt auch das Zürcher Anwaltspatent. Während 25 Jahren war Hofstetter Chefjurist (General Counsel) der Firma Schindler Holding AG, er steuerte den Ebikoner Weltkonzern auch als Mitglied des Verwaltungsrats (2006-2018). 2005 bis 2007 sowie von 2017 bis 2020 präsidierte er den Wirtschaftsverband Swissholdings und gehörte von 2006 bis 2020 dem Universitätsrat der Uni Luzern an. (jem)

Der Luzerner Rechtsprofessor Karl Hofstetter. Bild PD

In Roe v. Wade wurde das Abtreibungsrecht der Frauen aus allgemeinen Verfassungsbestimmungen aus dem 19. Jahrhundert abgeleitet, die unter anderem verbieten, dass jemandes Leben, Freiheit oder Eigentum ohne rechtmässiges Verfahren missachtet wird. Zu jener Zeit war die Abtreibung in den US-Einzelstaaten durchwegs strafbar. Dem Verfassungsgeber schwebte ein Abtreibungsrecht somit in keiner Weise vor. Folglich könne, so die Mehrheit des Supreme Court in seinem neuesten Entscheid, auch er ein solches Recht nicht einfach aus dem Hut zaubern. Dazu müsste zuerst eine Verfassungsänderung vorgenommen werden.

Das oberste amerikanische Gericht stieg damit gar nicht auf die Frage ein, ob beziehungsweise unter welchen Umständen Abtreibungen zulässig sein sollen. Es stellte einzig klar, dass es selbst dafür nicht zuständig sei, wenn hierzu nichts in der Verfassung stehe. Damit auferlegte es sich eine deutliche richterliche Selbstbeschränkung. Diese hat zumindest aus staatspolitischer Sicht vieles für sich. Sie führt dazu, dass eine fundamentale gesellschaftspolitische Frage, wie diejenige der Abtreibung, nicht mehr von einem elitären Richtergremium entschieden wird, sondern der demokratischen Auseinandersetzung überlassen bleibt.

Die Rückgängigmachung von Roe v. Wade im Urteil Dobbs v. Jackson hat zur unmittelbaren Folge, dass nun die Bundesstaaten jeder für sich den Umgang mit der Abtreibungsfrage regeln können. Dabei ist absehbar, dass es grosse Unterschiede geben wird zwischen konservativen Staaten im Süden und progressiveren Staaten im Norden. Auch im US-Parlament sind bereits erste Gesetzesvorschläge auf dem Tisch. Dabei ist allerdings offen, inwieweit die Kompetenzen des Bundes und die Mehrheitsverhältnisse im Parlament eine bundesweite Regelung erlauben werden.

So oder so führt der Entscheid des US Supreme Court aber dazu, dass eine bisher von einem zentralen Gericht an sich gerissene politische Frage wieder in die föderalistischen und demokratischen Gesetzgebungsprozesse überführt wird. Die bewusste Schwächung des US-Verfassungsgerichts durch sich selbst darf deshalb durchaus auch als Stärkung von Föderalismus und Demokratie interpretiert werden – unabhängig davon, wie man zur Abtreibungsfrage steht.