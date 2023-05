Gastronomie Burgermeister-Kette expandiert nach Luzern – allerdings «nur» als Take-away Die Burger-Kette Burgermeister eröffnet ihren ersten Zentralschweizer Standort im Bahnhof Luzern – und ersetzt dort «Holy Cow!».

Im Foodcourt im Untergeschoss des Bahnhofs Luzern steht die nächste Veränderung an: Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass «Tenz Momo» den seit längerem geschlossenen Extrawurscht-Stand übernimmt, kommt es noch davor zu einem Wechsel im Lokal daneben. Die Burger-Kette Burgermeister ersetzt die Burger-Kette «Holy Cow!». Die Eröffnung ist am 9. Juni, wie Burgermeister in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Markus Lamprecht

Das zur deutschen Gustoso-Gruppe gehörende Gastrounternehmen ist in der Schweiz bereits an zwölf Standorten in den Städten Zürich, Basel und St. Gallen präsent. Dabei allerdings handelt es sich stets um Restaurants mit Take-away. Im Bahnhof Luzern wird die Gastrokette zwar «nur» einen Take-away betreiben, dafür laut Mitteilung erstmals ein Frühstücksangebot anbieten: Namentlich Frühstücksburger, Crispy Chicken Wraps – auch in veganer Variante –, Muffins und Smoothies.

Geöffnet ist das neue Lokal jeweils montags bis samstags von 9 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr. Geschäftsführerin Stefanie Langhans wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir freuen uns darauf, den besten Burger der Schweiz neu auch nach Luzern zu bringen.» (hor)