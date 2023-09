Verdienstorden «Bin fast vom Stuhl gekippt» – Luzerner Gastronom wird vom spanischen König ausgezeichnet Der Gründer des Restaurants Bolero, Roland Barmet-Garcia, erhält einen Verdienstorden von König Felipe VI. Die Übergabe findet im Oktober statt.

Der Gründer des Restaurants Bolero, Roland Barmet-Garcia, wird von Seiner Majestät dem König Felipe VI. eine hohe spanische Auszeichnung erhalten. Das teilte die spanische Botschaft in einem Schreiben mit. So werde dem Luzerner Gastronomen am 16. Oktober «der Orden für zivile Verdienste im Rang eines Offizierskreuzes» feierlich, zwar nicht vom König selber, jedoch von der Spanischen Botschafterin Celsa Nuño übergeben.

Gastronom Roland Barmet-Garcia wird vom spanischen König geehrt. Archivbild: Pius Amrein

Weiter wird im Schreiben festgehalten, dass Roland Barmet-Garcia mit dem Bolero in Luzern nicht nur die spanische Kultur und Gastronomie in der Schweiz bekannt machte, sondern auch die nordspanische Region El Bierzo. Denn dort betreibt er in den Sommermonaten das kleine Agriturismo «Finca esencial».

Fast vom Stuhl gekippt

Nach seinem Rückzug vor zwei Jahren aus dem Hotelbetrieb besteht sein Engagement im Bolero als Sparring-Partner, wie er sagt. Er gebe nach wie vor die «legendären» Paella-Kochkurse, helfe beim Catering mit und allem anderen, was mit dem Spanischen zu tun habe.

Angesprochen auf die königliche Ehrung sagt Roland Barmet: «Als ich das erfuhr, bin ich fast vom Stuhl gekippt. Was für eine Ehre, von einem Land offiziell ausgezeichnet zu werden, das freut mich riesig.» (sam)