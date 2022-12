In der Stadt Luzern gibt es auch im kommenden Jahr «mediterrane Nächte»

Aufgrund der positiven Erfahrungen in der ersten Pilotphase der «mediterranen Nächte» dürfen Gastronomiebetriebe auch im Sommer 2023 ihre Aussenzonen länger offenhalten. Von Juni bis September können Gäste in der Stadt Luzern jeweils am Freitag und Samstag bis um 1 Uhr draussen bewirtet werden.