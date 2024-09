Gastronomie Kriens Bald gibt es Schweizer Tapas: «Wichlern» startet im Oktober mit neuer Gastgeberin Ab dem 4. Oktober hat das Krienser Spitzmatt-Quartier wieder seinen Treffpunkt. Am Start als neue Gastgeberin des Restaurants Wichlern ist die Gastronomin Monika Moczova.

Exklusiv für Abonnenten

Zurzeit gibt es viel zu tun im Krienser Restaurant Wichlern. Nachdem im Juli dieses Jahres das Wirtepaar Caroline und Christoph Tobler nach fünf Jahren den Pachtvertrag nicht verlängerte und sich nun auf sein Event- und Catering-Unternehmen konzentriert, musste rasch eine Nachfolge gesucht werden. Die Eigentümerin, die Konkordia AG, veranlasste die Suche und wurde fündig.

Monika Moczava ist die neue Gastgeberin des Restaurants Wichlern in Kriens. Bild: Nadia Schaerli

(14. 9. 2023)

Nun ist klar, wer künftig die Gäste an der Wichlernstrasse 7 bewirten wird: Am Start ist Monika Moczova. Die 31-jährige Gastronomin arbeitete in diversen Gastrobetrieben in der Stadt und der Agglomeration, zuletzt in Littau. Hier im «Littalo» an der Luzernerstrasse 143 war sie als Geschäftsführerin tätig. Erfahren von der «Wichlern» hat sie durch ihre Freundin Simona, die damals auf dem Jakobsweg war und das Inserat sah. Da habe sie ihr den Link gesendet und angerufen. «Sie sagte, guck mal wie schön, ruf dort mal an. Damals suchte ich jedoch weder ein Restaurant noch einen neuen Job, aber ich rief an. Als ich dann das Lokal das erste Mal betreten habe, hatte ich sofort ein gutes Bauchgefühl», erzählt Moczova. Sie kündigte und wagt jetzt ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit.

Mit Herz und voller Energie

Aufgeregt? «Nein, ich bin voller Tatendrang und Energie und freue mich. Ich kann gut schlafen, habe keinen Stress und auch keine Angst», sagt sie weiter und fügt an: «Wenn das mit Herz und Lust angegangen wird, kann es nur gut gehen.» Unterstützt wird sie von der Eigentümerin. Sie verlangt zum Starten eine moderate Pacht, die im Laufe der Jahre angepasst werde, so Verwaltungsratspräsident Felix Graber. Er fügt an: «Mit Monika Moczova haben wir einen Glückstreffer, ich bin da total zuversichtlich.»

Die beliebte Quartierbeiz hat über 200 Plätze, die sich wie folgt verteilen: Im Lokal 84 und auf der Terrasse 80 Plätze und im Saal nochmals Platz für über 100 Personen. «Also gut Platz für diverse Vereine, Anlässe und Feiern», sagt die Pächterin. Ihr Küchenchef wird Daniel Reumann. Der 37-Jährige hat schon einige Erfahrungen gesammelt, war auch im Biohof Burgrain am Herd. Es wird weiterhin Schweizer Küche mit Schweizer Produkten geben. Doch so Moczova: «Ich werde Schweizer Tapas servieren.»

Tapas-Reise durch Schweizer Küche

Sie erklärt: «Wir haben Schweizer Speisen à la carte und diese können einfach als Tapas in einer kleineren Portion bestellt werden. Zum Beispiel Älplermagarnen, Kügelipastete oder auch Capuns.» Der Wein wird europäisch sein, das Bier regional. Geplant ist auch ein Sonntagsbrunch. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntags ab 10.30 Uhr und werden nach Bedarf angepasst. Zimmerstunde hat nur die Küche.

Das Wirtshaus Wichlern in Kriens startet am 4. Oktober. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. 7. 2023)

Das Restaurant Wichlern gibt es seit 1970. Das Wirtshaus steht auf dem Land des ehemaligen Bauernhofes Winckleren. Der Name wurde im Laufe der Zeit zu Wychleren und dann zu Wichlern und soll heute noch an den ehemaligen Bauernhof erinnern. So wird es beschrieben in der Schrift «Krienser Kulturzeugen» verfasst vom Historiker Jürg Studer.