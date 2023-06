Gastronomie Luzern Klassiker in der Kleinstadt: Café Chapeau will mit Brunch und Plat du jour punkten Im schmucken Eckhaus an der Kronengasse wird es bald gemütlich. Mit dem neuen Gastroangebot wird es ein wenig französisch in der Luzerner Kleinstadt.

Stimmiges Ambiente und Köstlichkeiten, das sind die wichtigen Zutaten im Leben von Younes El Kinani. Als Gastgeber und Koch hat er in der Stadt Luzern längst seine Spuren hinterlassen. Angefangen hat er 2010 im «Barbès» in der Luzerner Neustadt. Serviert werden dort marokkanische Köstlichkeiten. El Kinani zog weiter und zwar ins Himmelrich. In der Neubausiedlung der ABL eröffnete er zusammen mit seiner Frau Franziska Rohrer das Restaurant Majorelle. Und auch dort wurden kulinarisch orientalische Träume wahr. Das war vor bald vier Jahren.

Gestartet wird im Café Chapeau im Dreierteam (v. l.): Ida und Nina als Gastgeberinnen und mit Gastronom Younes El Kinani Bild: Dominik Wunderli (21. 6. 2023)

Mit dem Abstecher zu den Museggtürmen – dort hat er die Buvette Bistro mes amis mitgegründet und aufgebaut – war Younes El Kinani gastronomisch auch erstmals in der Luzerner Altstadt präsent. Und jetzt führt ihn sein neustes Gastro-Projekt in die Luzerner Kleinstadt. An der Ecke Kronengasse Bahnhofstrasse eröffnet er mit seinem Team das Café Chapeau. Am Start sind mit Younes El Kinani die beiden Gastgeberinnen Ida und Nina.

Es wird ein wenig französisch

Am kommenden Samstag gibt’s in der Kleinstadt den ersten Probelauf für geladene Gäste und ab Dienstag, 27. Juni, geht es dann richtig los. Es ziehe damit ‹ein bisschen Frankreich› in die Kleinstadt, umschreibt Younes El Kinani seinen Neustart und fügt an: «Denn hier gibt es nichts Orientalisches zu essen. Das Konzept sieht morgens einen Brunch, abends diverse Apéro-Plättchen und am Mittag einen Tagesteller vor.»

In Erinnerung an das Hutgeschäft Jenny wird hier das Café Chapeau am Dienstag eröffnet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21.6.2023)

Die Öffnungszeiten von «Café Chapeau» sind jeweils ab sieben Uhr in der Früh bis zehn Uhr abends. Ruhetag ist jeweils der Montag. Das Café im Parterre und im ersten Stock bietet insgesamt Platz für an die 45 Gäste und draussen entlang der Fassade, mit Blick auf den lauschigen Platz und das Glockenspiel vom Haus Ruckli, sind ebenfalls einige Tische erlaubt. Zudem hat es im Parterre eine Bar für Stehgäste.

Gebruncht wird hier also nicht nur sonntags, sondern die ganze Woche durch ausser am Ruhetag. Zum Tagesstart gibt es diverse Brioches, Croissants und Egg Benedict, ein pochierten Ei auf Toast. Beim Weinangebot setzt El Kinani auf Schweizer Weine und Tropfen aus Frankreich und schwärmt heute schon: «Hier wird sind wir super unterwegs.» Das Einerli soll es ab 8 Franken geben. Und wie es der Name bereits andeutet, wird es Kaffee in diversen Zubereitungsarten geben. Noch ist alles im Aufbau, wie viel einst ein Kaffee oder ein Plat du jour kosten wird, ist noch nicht bestimmt. Zuerst gehe es an das Einrichten, aktuell werden Tische und Stühle platziert, Geschirr und Gläser eingeräumt.