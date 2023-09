Gastronomie Luzerner Stadtrat hält an Plänen für ein Café am Bundesplatz fest SP und SVP fordern einen Übungsabbruch und Neustart bei der Umnutzung des Servicegebäudes am Bundesplatz. Der Stadtrat winkt ab.

Das Servicegebäude am Bundesplatz. Bild: std

Das Projekt «Café Fédéral» im Servicegebäude am Bundesplatz soll weiterverfolgt werden. Der Luzerner Stadtrat beabsichtigt nach wie vor, das Nutzungsrecht für die Liegenschaft direkt an Private zu vergeben. Das schreibt er in der Stellungnahme zu einer Motion von SP und SVP.

Die beiden Fraktionen fordern, dass die Stadt «mit allen relevanten Partnern» eine Umgestaltung der Fläche beim Servicegebäude plant und Letzteres zur Umnutzung öffentlich ausschreibt, wobei für die öffentliche Hand keine Kosten entstehen dürften. Sollte die Stadt das Gebäude selbst umnutzen, dürften die Kosten nicht zu hoch sein, heisst es in der Motion.

Besteht noch ein Auftrag an den Stadtrat?

Das Ganze geht zurück auf die Bundesplatz-Initiative, die der Stadtrat umsetzen will, indem er das Servicegebäude direkt an eine Privatgesellschaft vergibt, die mit den Initianten verknüpft ist. Nachdem der Grosse Stadtrat die Initiative letztes Jahr zur Annahme empfohlen und eine Ausschreibung abgelehnt hatte, zogen die Initianten ihr Begehren zurück. SP und SVP sind daher der Meinung, dass kein entsprechender Auftrag an den Stadtrat mehr besteht.

Der Stadtrat hält hingegen fest, dass aufgrund der Debatte im Grossen Stadtrat und seinen Beschlüssen der Auftrag nach wie vor bestehe. Hinzu komme, dass die Stadt der Privatgesellschaft bereits 2012 eine Zusage für die Nutzung des Servicegebäudes erteilt habe. Wie bindend diese ist, ist allerdings umstritten. Der Stadtrat jedenfalls ist der Ansicht, es bestehe ein sogenannter Vertrauensschutz gegenüber der Privatgesellschaft, und will nun einen Konzessionsvertrag erarbeiten. Über diesen könne der Grosse Stadtrat erneut entscheiden und auch ein obligatorisches Referendum verlangen. Zuerst wird das Parlament aber über die SP-SVP-Motion und damit einen vorzeitigen Übungsabbruch befinden.

Illustration des Projekts «Café Fédéral» am Bundesplatz. Bild: zvg

Der Stadtrat argumentiert weiter, dass der von den Motionären geforderte Planungsprozess und die anschliessende Projektierung «einige Hunderttausend Franken kosten» dürfte, was «einen gewissen Widerspruch» zur Bedingung darstelle, die Kosten dürften nicht zu hoch sein.

Beim «Café Fédéral» hingegen handle es sich um ein fortgeschrittenes Projekt, für das Private bereit seien, rund 1 Million Franken zu investieren. Kosten für die Stadt könnten fällig werden, wenn das Servicegebäude für ein Kantonsstrassenprojekt nach wenigen Jahren abgebrochen würde. In diesem Fall beabsichtigt der Stadtrat, den Privaten einen Teil der Investitionskosten zurückzuerstatten.