Root Wirt Daniel Lüthold verlässt das Gasthaus Michaelskreuz – die Nachfolge ist noch offen Beim Angebot, das Restaurant Wart zu übernehmen, konnte der Gastronom nicht Nein sagen. Mit der ganzen Crew zieht er im September von Root nach Hünenberg.

Wir treffen einen zufriedenen Wirt an im Michaelskreuz vor dem gleichnamigen Gasthaus. Zusammen mit dem zweieinhalbjährigen Hund Aico posiert er in der grünen Wiese. «Es ist ein Berger Blanc Suisse und er ist noch ein bisschen pubertierend», sagt Daniel Lüthold scherzhaft. Sein Hund betreue nicht nur die Gäste, sondern vor allem ihn. Seit gut dreizehn Jahren bewirtet der 55-Jährige seine Gäste im Gasthaus Michaelskreuz. Sein Team umfasst inklusive der Teilzeitarbeitenden rund zehn Personen. Den Wechsel im Herbst ins Restaurant Wart in Hünenberg macht das ganze Team mit und selbstverständlich werden dort seine bekannten Wild-Spezialitäten aufgetischt. Gestartet wird am neuen Ort am 22. September.

Daniel Lüthold mit Hund Aico vor dem Gasthaus Michelskreuz. Bild: Eveline Beerkircher

(Root, 27. April 2022)

Und wie geht es weiter im Gasthaus Michaelskreuz? Daniel Lüthold weiss nichts darüber. Und auf Anfrage bestätigt auch die Verwaltung, dass bis dato noch keine Nachfolge geregelt sei. Das dürfte auch nicht einfach sein. Während im Michaelskreuz eine Erbengemeinschaft das Sagen hat, ist es in der Wart eine Kooperation. Daniel Lüthold: «Ein Unterschied ist sicher, dass in einer Erbengemeinschaft jeder und jede seine Eigeninteressen hat, die gilt es unter einen Hut zu bringen, bei der Kooperation wird ein gemeinsames Ziel verfolgt.» Für ihn und sein Team sei es eigentlich nicht ein Abschied, sondern eine Züglete:

«Wir arbeiten gleich gut eingespielt am neuen Ort, wie hier. Das macht den Wechsel einfacher.»

Die Pandemie hat Daniel Lüthold genutzt, um über einige Dinge nachzudenken, wie er erzählt: «Im Fokus stand vor allem, was will ich und was will ich nicht.» Er sei durch und durch ein Gastgeber und ins Metier gerutscht. Seine Mutter sei bereits in der Gastronomie tätig gewesen und Daniel Lüthold half öfter mit. Im Gasthaus Michaelskreuz ist der gelernte Koch als Ablösung oder Ferienvertretung in der Küche am Werk, ansonsten ist er an der Gästefront. Gastgeber sei er gerne, er übe damit seinen Traumberuf aus. Etwas anderes wolle er nicht.

Gastgeber mit Zahlenflair

Ein Steckenpferd seien die Zahlen: «Ich habe schon in der Schule gerne gerechnet. Für einen Wirt eigentlich unerlässlich. Könnte ich das nicht, hätte ich die Pandemie nicht so gut überlebt.» Seine Devise laute «reagieren ist gut, agieren jedoch besser». Sich selber beschreibt er als einen Gastgeber mit Herzblut und damit sei er auch verletzbar, vielleicht habe er auch deswegen ab und an mal eine spitze Zunge.

Seine Gästeschar ist vielfältig: es hat Velofahrerinnen, Jasser oder auch Wanderer. Sie kommen alle regelmässig und haben den Wechsel zur Kenntnis genommen. Daniel Lüthold sagt:

«Einige sicherten zu, auch in die Wart zu kommen, das würde mich natürlich freuen.»