Gastronomie Stadt Luzern Fertig mit Pizza und Pasta im «Valentino» Die Pizzeria am Metzgerrainle 3 in der Luzerner Altstadt hat eine neue Besitzerin. Ein Neustart ist bereits auf Ostern geplant.

Exklusiv für Abonnenten

Das historische Gebäude «Zur Linde» am Metzgerrainle 3 in der Luzerner Altstadt hat eine neue Eigentümerin. Die Poli Immobilien AG hat die Liegenschaft gekauft. Die Liegenschaft hat zwei Restaurants und sechs Zimmer. Wird daraus ein kleines Stadthotel? Auf Anfrage schreibt das Unternehmen: «Derzeit prüft die Poli Immobilien AG verschiedene Optionen betreffend Renovation und zukünftige Nutzung der Liegenschaft. Ziel ist es, die Gastronomiebetriebe bis spätestens Ostern 2023 wieder zu eröffnen. Dazu sucht das Unternehmen einen Pächter, der die Lokale mit neuen Ideen betreiben wird.»

Die Liegenschaft war bislang im Besitz von «Einhorn»-Wirt Settimio Tommaso Vaglio. Er hatte 1985 die alte «Linde» von der Familie Adler übernommen. Im «Luzerner Tagblatt» sorgte die Übergabe für folgende Schlagzeile: «Aus der ‹Linde› wurde das ‹Valentino›». Im Artikel wurde der Name Valentino gar als abenteuerlich betitelt. Fortan wurde also in der Gaststube italienische Küche zelebriert, die letzten 30 Jahre unter der Führung von Alberino Bozzi. Als Bozzi das Zepter abgab, gab es zwei Optionen für Hausbesitzer Vaglio. Er sagt: «Eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter oder gleich die ganze Liegenschaft verkaufen.» Nach ein paar Monaten Doppeljob und dem Pendeln zwischen dem Restaurant Einhorn und dem «Valentino» entschied er sich zum Verkauf.

Die Pizzeria Valentino ist geschlossen. Die neue Besitzerin will an Ostern unter dem Namen «Zur Linde» eröffnen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3.3.2023)

Unter der Linde wurde gerichtet

Mit dem Verkauf fällt auch der Name Valentino weg. Der Entscheid, die Liegenschaft zu verkaufen, ist Vaglio nicht leicht gefallen, doch rückblickend sei es das einzig Richtige gewesen und dass dort jetzt neu gestartet werde, sei eine gute Lösung. Die neun Angestellten wurden teils im «Einhorn» übernommen oder haben dank der aktuellen Wirtschaftslage in der Gastronomie anderswo eine Anstellung gefunden. Und die Stammgäste? «Bei denen kann ich mich für die jahrelange Treue nur bedanken und sie im «Einhorn» begrüssen.».

Das historische Haus hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Ebenso der Platz vor der Wirtschaft. Hier wurden bis ins 15. Jahrhundert unter der Linde Urteile gefällt. Zur Gaststube ist im Luzerner Stadtarchiv zu lesen, dass sie bereits 1529 im Zusammenhang mit dem Kampf für gewerbliche Selbstständigkeit erwähnt und die «Linde» bereits 1599 zu den alten existierenden Wirtschaften der Stadt Luzern gezählt wurde. Hunderte Jahre später wurde die Wirtschaft auch schon mal für kurze Zeit geschlossen. Gemäss alten Stadtratsprotokollen war dies am 26. Juli 1948 wegen unseriöser Geschäftsführung der Fall. Die Wirtin wurde mit 100 Franken gebüsst.