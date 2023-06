Gastronomie Von Stans über Cham bis nach Reiden: Das sind die besten Streetfood-Anbieter in der Zentralschweiz Das Magazin Falstaff hat erstmals einen «Streetfood Guide Schweiz» publiziert. Wir präsentieren Ihnen die besten Anbieter aus der Zentralschweiz. Klar ist: Für jeden ist etwas dabei.

Streetfood ist beliebter denn je – diese Entwicklung macht auch vor der Zentralschweiz nicht Halt. Wenig erstaunlich haben es denn auch die einen oder anderen Vertreter in den ersten «Streetfood Guide Schweiz» geschafft. Publiziert wurde dieser von Falstaff, einem Magazin, das sich unter anderem mit dem Thema Kulinarik beschäftigt.

Bei Streetfood handelt es sich um frisch zubereitete Speisen aus aller Welt, die zum schnellen und unkomplizierten Verzehr von einem Imbisswagen oder einer Garküche aus angeboten werden. Unterteilt wurde der Guide in die Grossregionen Südschweiz, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Zürich, Inner- und Ostschweiz. Alle Beteiligten dort wurden sortiert und mit Punkten bewertet.

Lecker und schnell zubereitet: Streetfood hat viele Fans. Bild: PD

Sieger in der Zentralschweiz gibt es mit 91 Punkte dabei gleich drei. So geht der erste Platz unter anderem an den Kanton Schwyz – und an Pizza. Bei «L’Artista »Siebnen werden in familiärer Atmosphäre Pizzen serviert, «auf deren Teig schon manches Lobeslied gesungen wurde», so der Kommentar von Falstaff. Wer Italiens Küche liebt, freue sich ebenfalls über die Antipasti und Dolci.

Ebenfalls 91 Punkte gehen an das «Seehuis »in Giswil und die «Volière» in Luzern. So gebe es im «Seehuis »auf dem Campingplatz in Giswil «feinste Fleischspezialitäten vom Grill und variantenreiche Burger». Dazu empfehle sich eine hausgemachte FlüeMatte-Glace. In der alten «Volière» am Vierwaldstättersee werde derweil das Leben gefeiert – dies mit feinen Drinks, vegetarischen und veganen Delikatessen und viel guter Stimmung.(lga)

Das sind die genauen Platzierungen:

91 Punkte:

Essen: Pizza, Antipasti und Dolci

Bewertung: Essen: 55/60 Essen, Service: 18/20, Ambiente: 18/20

Essen: Fleischspezialitäten vom Grill und Burger, hausgemachte FlüeMatte-Glacé.

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 19/20 Ambiente

Essen: Drinks, vegetarische und vegane Delikatessen von meinRad

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 19/20

Hier gibt es Delikatessen und gute Musik: Die «Volière »in Luzern. Bild: Nadia Schärli (13. 7. 2022)

90 Punkte:

Essen: Pizza

Bewertung: Essen: 55/60, Service: 17/20 Service, Ambiente: 18/20

Leckere Pizza bietet der Woody-Pizza im Saurer-Truck an. Bild: Stefan Kaiser (23.10.2018)

Essen: Tasty Fries, Reis-Bowls oder Burger

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 18/20

Alles im Griff: «Swiss-Tasty» -Inhaber Daniel Ryher an einer der Bestellsäulen. Bild: Urs Hanhart (9. 11. 2021)

89 Punkte:

Essen: Momos nach traditioneller Art

Bewertung: Essen: 55/60, Service: 18/20, Ambiente: 16/20

Essen: geräucherte Lachsspezialitäten in Burgern, Bagels oder einer Laxbox

Bewertung: Essen: 55/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Kebab und Falafel, Burger und Langos sowie frittierte Fladenbrote ungarischer Art mit Toppings

Bewertung: Essen: 55/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Burgerkreationen mit Pommes, Flammkuchen oder Pizza

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 17/20, Ambiente: 18/20

Essen: Thai-Gerichte wie Pad Thai, Kao Pad (gebratener Reis) und täglich wechselnde Specials

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 17/20

Essen: pflanzliche Menus aus frischen biologischen und wenn möglich regionalen Zutaten

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 17/20

Essen: Südstaaten-BBQ

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 18/20, Ambiente: 17/20

88 Punkte:

Essen: Baked Potatoes mit regionalen Zutaten, dazu Currywurst und weitere Wochenspecials

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Allerlei vom Grill wie Burger mit Rind oder Wildschwein sowie Wraps mit Pulled-Beef oder Pulled-Pork, dazu Upgrades mit Raclette oder Speck

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Frisch geräucherter Lachs im Lax-Burger und in Bagels, je nach Saison gibt es Suppen und Salate oder die Lax-Box

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Kebab mit Fleisch und Falafel und weiteren Zutaten

Bewertung: Essen: 54/60, Service: 17/20, Ambiente: 17/20

Essen: Burritos mit Ensaladas, Nachos oder Bocadillos

Bewertung: Essen: 53/60, Service: 18/20, Ambiente: 17/20