Gemeinde Adligenswil Gemeinderat will Steuerfuss von 2,0 auf 1,95 Einheiten senken Gute Nachrichten für die Adligenswiler Bevölkerung: Sie sollen ab 2023 weniger Steuern zahlen. Möglich macht's die erfreuliche Finanzlage.

Das Budget 2023 der Gemeinde Adligenswil weist in der ­Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 206'590 Franken aus. Dies teilte sie am Montag mit. Und weiter: «Die erfreuliche Finanzlage erlaubt es dem Gemeinderat, eine Senkung des Gemeindesteuerfusses von 2,0 auf 1,95 zu beantragen.» Mit der moderaten Steuerfusssenkung bleibe der Gemeinderat weiterhin auf einem «vorsichtigen finanzpolitischen Pfad». Eine weitergehende Steuersenkung schliesse er aus, bis die grossen Investitionen getätigt seien.

Das Adligenswiler Gemeindehaus (rechts). Bild: Nadia Schärli (22. März 2017)

Die Investitionsausgaben sind für 2023 mit rund 4,8 Millionen Franken veranschlagt. Grösster Brocken in den nächsten Jahren ist der Neubau der Schulanlage Kehlhof. Die erwarteten positiven Ergebnisse in den Planjahren bis 2026 liessen es ausserdem zu, dass neben dem Kehlhof weitere Investitionen in die notwendigen Sanierungen der Schulanlage Obmatt und der Turnhallen Obmatt und Dottenberg getätigt werden könnten.

Über das Budget wird am 27. November an der Urne abgestimmt. Zur Abstimmung kommen auch zwei Abrechnungen von Sonderkrediten. ­Die Orientierungsversammlung findet am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr in der Turn­halle des Zentrums Teufmatt statt. (hor)