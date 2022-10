Gemeinde Buchrain 50 Jahre Bueri-Chilbi – zum Jubiläum fällt die Party am Abend nochmals grösser aus Karussell, Marktstände und vor allem eine Riesenparty: Das ist die Bueri-Chilbi. Getanzt wird unter anderem in der Turnhalle – das war beim Start 1972 noch tabu.

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet das OK diesen Samstag und Sonntag an der Bueri-Chilbi in und um das Schulhaus Dorf in Buchrain. Es ist erst noch eine Jubiläumsausgabe, denn vor 50 Jahren fand der Anlass erstmals in der heutigen Form statt. Organisator ist seither und bis heute die Aktivriege des STV Buchrain.

Ohne Autoscooter keine (Bueri-) Chilbi. Bild: Bueri-Chilbi

Neben klassischen Chilbi-Attraktionen wie Karussell, Autoscooter und Marktständen gehört eine Festwirtschaft mit Tanz seit 1972 zum Programm. «Anfänglich durfte man für Letztere aber nicht die 1965 neu gebaute Turnhalle benutzen, sondern musste aus Furcht vor Schäden in den Raum darunter ausweichen», sagt Remo Amstad (36). Er war von 2003 bis 2021 im OK und ist mit dem Anlass aufgewachsen. Diesen hatte sein Vater Heinz, Gemeinderat, in jungen Jahren ebenfalls mitorganisiert.

Ach ja, die Neunziger! Schnappschuss von der Bueri-Chilbi 1991. Bild: STV

Früher wurde überhaupt nicht nur am Samstag-, sondern auch am Sonntagabend getanzt. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür ist die Bueri-Chilbi sonst grösser geworden. Nicola Weber (21) ist heute eines der neun OK-Mitglieder und verantwortlich für die Werbung. Er sagt: «Mitte der Zehnerjahre liess das Interesse an der Chilbi leider etwas nach.» In anderen Gemeinden wurden solche Anlässe sogar gestrichen. Deshalb habe man 2018 das Konzept angepasst.

800 Ü16 tanzen im Schulhaus die Nacht durch

Um neu verschiedene Zielgruppen anzusprechen, lancierte das OK für die Jüngeren die Blackout-Party mit DJ im Erdgeschoss des Schulhauses. Der Eintritt ist gratis und ab 16 Jahren. «Die Leute da sind schon eher jung, doch das Bedürfnis nach einem solchen Anlass ist offensichtlich gross», sagt Weber. Letztes Jahr zählte das OK über 800 Tanzende. So viele, dass die Party aus Platzgründen diesmal, rechtzeitig zum Jubiläum, sogar auf das zweite Stockwerk des Schulhauses ausgedehnt wird.

Das passiert in Buchrain sonst an einem Samstag eher selten: tanzen bis 4 Uhr – hier an der Blackout-Party im Schulhaus. Bild: Nicola Weber

Für «die Älteren», wie sie sagen, gibt es nach wie vor die Festhalle in der Turnhalle mit live Stimmungsmusik. Auch hier waren bei der letzten Chilbi rund 300 bis 400 Tanzende zugegen. Erst noch etablieren muss sich gemäss Weber das neuste Projekt des OK, der Beerday Bueri am Samstagnachmittag, wo sechs Brauereien ihre Erzeugnisse präsentieren. Dieses Jahr geht es in die zweite Runde.

Zwei Mal Bueri-Chilbi, aber 30 Jahre dazwischen Blick auf das Areal 1991 2021 Die Bueri-Chilbi 1991. STV Buchrain

Die Bueri-Chilbi ist neben der Fasnacht der grösste jährliche Anlass im Dorf – und für den STV auch die wichtigste Einnahmequelle. Obschon Weber zu bedenken gibt, dass die Organisation und Durchführung allen Beteiligten viel abverlange. Weit über 100 STV-Mitglieder sind an diesem Wochenende im Einsatz. Hinzu kommen viele Helfende von anderen Vereinen, die ihre Marktstände betreiben. Deshalb ist er froh, dass der Anlass wieder regulär stattfindet. Die Planungssicherheit sei viel wert.

Nicht so wie im letzten Jahr. Da hatte das OK wegen Corona lange gezittert, die Chilbi dann aber doch mit 3G durchgeführt. «Der Aufmarsch war enorm – wir zählten über 4000 Besuchende», so Weber. Was ihn eigentlich nicht überrascht hat. Er sagt:

«Die Chilbi hat sich mittlerweile zu einem Highlight im Rontal etabliert und man trifft sich mit Altbekannten aus dem Dorf!»