Gemeinde Emmen Siegerprojekt für Hübeli-Schule steht fest – Turnhalle erhält Sportplatz auf dem Dach Trakt für Primarschule, Anbau für Tagesstruktur und Doppelsporthalle: Das alles umfasst die Erweiterung der Schulanlage Hübeli. Zuerst aber muss der Kredit über 28,5 Millionen Franken ein paar Hürden nehmen.

Das Hübeli in Emmenbrücke ist seit längerem eine Last – die Schulanlage mit Baujahr 1967 hat zu wenig Platz und weist erhöhte Naphthalin-Werte auf. Deshalb will die Gemeinde Emmen Teile davon rückbauen und durch Neubauten ersetzen respektive ergänzen. Nun steht das Siegerprojekt der sogenannten Gesamtleistungssubmission fest. Das Team Anliker AG Generalunternehmung aus Emmen mit Cometti Truffer Hodel Architekten AG aus Luzern setzt sich mit seinem Vorschlag gegen vier weitere Teams durch, wie die Gemeinde Emmen am Mittwoch mitteilte.

Blick auf die künftige Schulanlage Hübeli: Vorne der bestehende Kindergarten-Modulbau, in der Mitte die neue Doppelsporthalle und dahinter der bestehende Haupttrakt mit dem vorgelagerten Anbau für die Tagesstrukturen, links davon der neue Primarschule-Trakt. Visualisierung: PD/Gemeinde Emmen

Das sind die drei neuen geplanten Gebäude: Neuer Anbau in konventioneller Bauweise am bestehenden Haupttrakt für die Tagesstruktur . Dieser soll als erste Etappe des Projekts von zirka März 2024 bis Januar 2025 realisiert werden.

. Dieser soll als erste Etappe des Projekts von zirka März 2024 bis Januar 2025 realisiert werden. Neuer, zweistöckiger und vorwiegend aus Holz bestehender Trakt für die Primarschule neben dem Haupttrakt, anstelle des heutigen Gebäudes für Tagesstrukturen. Diese Bauarbeiten sollen ab zirka Januar 2025 starten, sobald der neue Tagesstruktur-Anbau bereit ist. Der Primarschule-Trakt soll im August 2026 bezugsbereit sein.

neben dem Haupttrakt, anstelle des heutigen Gebäudes für Tagesstrukturen. Diese Bauarbeiten sollen ab zirka Januar 2025 starten, sobald der neue Tagesstruktur-Anbau bereit ist. Der Primarschule-Trakt soll im August 2026 bezugsbereit sein. Neue Doppelsporthalle mit integriertem Doppelkindergarten sowie einem Allwetter-Sportplatz auf dem Dach. Das Gebäude in konventioneller Bauweise kommt auf dem heutigen Sportplatz, direkt neben der bestehenden Turnhalle, zu stehen. Bauzeit von zirka Januar 2025 bis August 2026. Die alte Turnhalle und der alte Kindergarten werden danach zurückgebaut.

So soll die künftige Doppelsporthalle aussehen. Visualisierung: PD/Gemeinde Emmen

Der zuständige Gemeinderat Brahim Aakti (SP), Direktor Schule und Kultur, lobt das Siegerprojekt in der Mitteilung mit folgenden Worten:

«Die fehlenden Unterrichtsräume sind nah bei den bestehenden, die Tagesstruktur ist optimal platziert und der Allwetterplatz auf dem Dach der neuen Doppelsporthalle ideal gelöst. So geht für die über 400 Schülerinnen und Schüler trotz zusätzlichen Bauten keine Pausenfläche verloren.»

Ein neues Klassenzimmer. Visualisierung: PD/Gemeinde Emmen

Mit der Umsetzung in drei Etappen sind keine Provisorien nötig. Für die Erweiterung rechnet die Gemeinde Emmen mit Kosten von total rund 28,5 Millionen Franken.

Zuerst befindet am 20. September der Einwohnerrat über den entsprechenden Bericht und Antrag. Danach präsentiert die Gemeinde das Siegerprojekt vom 17. bis 30. Oktober im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung im Schulhaus Hübeli. Das letzte Wort gebührt der Emmer Stimmbevölkerung – die Abstimmung findet am 12. März 2023 statt.

Einer der beiden künftigen Kindergärten. Visualisierung: PD/Gemeinde Emmen

Schadstoffsanierung beendet – nächste Messung Ende Jahr

Die Erweiterung und Erneuerung der Schulanlage Hübeli ist laut Mitteilung unabdingbar aufgrund des Platzmangels - eine der 18 Klassen wird seit 2021 im Schulhaus Sprengi unterrichtet -, des baulichen Zustands der Gebäude und der seit 2019 bekannten, erhöhten Naphthalin-Werte. Die Räume im Haupttrakt, der bestehen bleibt, liess die Gemeinde sanieren. Bei der letzten Messung Ende 2021 zeigte sich nur noch bei drei von 27 Räumen eine leicht erhöhte Schadstoffbelastung. Gleichwohl bleiben die Lüftungsgeräte überall in Betrieb. Ende 2022 folgt die nächste Messung.