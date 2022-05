Gemeinde Horw «Finanz-Märchen» geht weiter – Parlament sagt einstimmig Ja zu Millionen-Plus Die erneut erfreuliche Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Horw sorgt im Einwohnerrat für viel Wohlwollen, aber auch spitze Bemerkungen. Bei der nächsten Budgetdebatte wird der Steuerfuss zum Thema.

Mit einem Plus von 16,07 Millionen Franken schliesst die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Horw. Das ist um 20 Millionen besser als budgetiert, bei einem Gesamtaufwand von 92,83 Millionen Franken. Es ist nicht zum ersten Mal ein viel besseres Ergebnis als angenommen. Entsprechend gab es am Donnerstag im Einwohnerrat die eine oder andere spitze Bemerkung etwa im Stil von «das kommt uns doch bekannt vor», doch am Ende genehmigte das Parlament die Rechnung einstimmig.

Gemeinde Horw mit Pilatus im Hintergrund. Bild: Nadia Schärli

In der Beratung zuvor hatte es grundsätzlich viel Lob gegeben: «Der Abschluss ist einmal mehr sehr erfreulich», sagte Pius Barmet namens Mitte/GLP-Fraktion. «Damit kann sich die Gemeinde bei der Finanzstrategie definitiv am Basis-Szenario orientieren und das pessimistische hinter sich lassen.» Aber es stünden wichtige Investitionen an, deshalb sei es der falsche Zeitpunkt für eine Steuerfusssenkung.

Gleich tönte es von der L20: «Der gute Abschluss dank ausserordentlicher, leider nicht nachhaltiger Steuererträge darf kein Vorwand sein für eine Steuerfusssenkung», mahnte Frank Matter. «Viel mehr sollte man das Geld dazu nutzen, die anstehenden Investitionen rasch umzusetzen.» Darunter seien die Erneuerung des Schulhauses Allmend oder der Bau des Bushofes.

Steuerfuss senken, trotz vieler Investitionen? Diskussion vertagt

Urs Rölli (FDP) sprach derweil vom «Finanz-Märchen», das weiter geht: «Aber nun ist leider infolge Wegzugs gewichtiger Steuerzahler endgültig Schluss.» Was den Steuerfuss betrifft, so werde dies im kommenden November wohl ein Thema sein. «Insofern haben wir aber auch noch einige Investitionen, insbesondere in den Gebäudepark, zu tätigen.»

Das hielt Reto von Glutz (SVP) jedoch nicht davon ab, die Überschüsse der letzten Jahre nochmals aufzuzählen und anzukündigen:

«An der nächsten Budget-Debatte werden wir mit Blick auf die steigenden Lebenserhaltungskosten über eine Steuerfusssenkung diskutieren müssen.»

Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung (Mitte) ging nicht darauf ein und sagte bloss: «Wir haben dank der guten Abschlüsse einen deutlich gesteigerten Handlungsspielraum.» Herausforderungen gebe es viele. «Wo wir Schwerpunkte setzen, werden wir politisch aushandeln müssen.»