Zwei Mal 10’000 Franken Horw ehrt mit Kulturpreisen den hiesigen Weinbau und eine Live-Performance Der Horwer Gemeinderat verleiht den Anerkennungspreis an die Weinbau-Paare Deschwanden und Ottiger sowie den Förderpreis an die Künstlerin Céline-Giulia Voser.

Noch nie hat die Gemeinde Horw in der Kulturpreisvergabe einen Kulturzweig an sich geehrt – dieses Mal tut sie es. Stellvertretend werden laut einer Mitteilung vom Donnerstag zwei Weinbau-Paare ausgezeichnet: Der Anerkennungspreis 2022 für die identitätsstiftende Wirkung des Weinbaus geht an Heidi und Walter Deschwanden vom Weingut Sonnenrain ...

Heidi und Walter Deschwanden. Bild: Gemeinde Horw

... sowie Ursula Rohrer Ottiger und Toni Ottiger, das ehemalige, jetzt pensionierte Besitzerpaar von Weinbau Ottiger auf dem Weingut Rosenau. Der Anerkennungspreis 2022 ist mit 10’000 Franken dotiert.

Ursula Rohrer Ottiger und Toni Ottiger. Bild: Gemeinde Horw

Der Förderpreis 2022 geht an die seit 2010 in Horw wohnende Künstlerin Céline-Giulia Voser – als Künstlerin unter dem Namen Cégiu unterwegs. Cégiu hat sich als Musikerin, Komponistin und Produzentin in den vergangenen Jahren international mit zahlreichen innovativen Projekten bereits einen Namen gemacht. An ihrem Wohnort Horw aber ist sie wenig bekannt. Die Gemeinde fördert mit der Auszeichnung die Realisierung ihres Live-Performance-Projekts «Coiled Continuum». Dieses soll in der Saison 2023/2024 in der Kulturmühle Horw aufgeführt werden. Der Förderpreis 2022 ist mit 10’000 Franken dotiert. (hor)