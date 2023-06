Verwaltung Michael Siegrist wird neuer Gemeindeschreiber von Horw Der 48-Jährige Jurist wird am 1. August die Nachfolge von Irene Arnold als Gemeindeschreiber antreten. Zudem wird Karin Ugolini neue Rektorin der Horwer Schule.

Michael Siegrist wird neuer Gemeindeschreiber von Horw. Bild: Gemeinde Horw

Michael Siegrist wird neuer Gemeindeschreiber von Horw. Der 48-Jährige Jurist wird am 1. August die Nachfolge von Irene Arnold antreten. Das teilt die Gemeinde Horw in einer Meldung mit. Michael Siegrist bringe langjährige Erfahrungen aus dem Kader von öffentlichen Verwaltungen auf kommunaler und kantonaler Ebene in die Gemeindeverwaltung Horw ein, heisst es in der Mitteilung.

Karin Ugolini wird neue Rektorin der Horwer Gemeindeschule. Bild: Gemeinde Horw

Ferner informiert die Gemeinde Horw, dass Karin Ugolini neue Rektorin der Gemeindeschule wird. Sie beerbt damit Daniel Bachmann, der die Horwer Gemeindeschule während zehn Jahren geleitet hat und zum Ende des Schuljahres in Pension geht. (luz)