Neubauprojekt Mitten in Kriens entstehen vier neue Wohnblöcke Neben dem Heim Zunacher sollen 35 Wohnungen entstehen – gesäumt von Obstbäumen und einem alten Brunnen.

Die Stadt Kriens verzeichnet seit Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum. Die Kehrseite dabei: Grünflächen sind mittlerweile eine Rarität in Kriens. Nun sollen mitten im Zentrum, auf einer der letzten grösseren Grünflächen hinter dem Alterszentrum Zunacher, neue Wohnhäuser entstehen.

Das Neubauprojekt «Grosszunacher West» sieht vier Gebäude mit einer zusammenhängenden Tiefgarage vor. Es umfasst total 35 Mietwohnungen. Mehr als die Hälfte davon sollen als 3,5-Zimmer-Wohnungen, einige sogar als 5,5-Zimmer-Wohnungen ausgestaltet werden. Bezüglich Höhe unterscheiden sich die Wohnblöcke: Zwei Häuser werden 12 Meter hoch – 4-geschossig, inklusive Erdgeschoss. Die anderen beiden Gebäude werden etwas höher: 5-geschossig und insgesamt 15 Meter hoch.

Projekt Grosszunacher West

Das Grundstück bleibt in Familienbesitz

Die privaten Eigentümer des Grundstücks, Alfred Schnyder – von Beruf Landwirt – und sein Sohn Daniel, wollen das Grundstück in Familienbesitz lassen. Denn dieses befinde sich bereits seit sechs Generationen in den Händen der Familie Schnyder, wie Daniel Schnyder auf Anfrage erklärte. Schnyder plant, selbst mit seiner Familie in einem der neuen Blöcke zu wohnen. Bei Gesprächen mit Anwohnern sei er deshalb auf viel Verständnis gestossen: «Wir sind keine grossen Investoren. Die Nachbarn haben Freude, dass wir das Grosszunacher West selbst bebauen und auch dort einziehen werden.» Dies wirke authentisch.

Die knapp 15'000 Quadratmeter grosse Wiese wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. Die Bebauung soll in zwei Etappen erfolgen. Die Bauarbeiten für Grosszunacher West können bestenfalls noch in diesem Jahr beginnen. Der östliche Teil des Areals, der dem Bruder von Alfred Schnyder gehört, soll in einigen Jahren ebenfalls bebaut werden. Man befinde sich in der Erarbeitung eines entsprechenden Gestaltungsplans, sagt Daniel Schnyder.

Obstbäume sollen an landwirtschaftliche Tradition erinnern

Der Ort besitzt eine lange landwirtschaftlich geprägte Geschichte – auf die die Familie Schnyder mit Stolz zurückblickt. Eine Grünanlage mit Wiesen und Obstbäumen um die neuen Häuser soll darum an vergangene Zeiten erinnern. Auch ein historischer Brunnen, welcher bis zum Abbruch der alten Scheune auf der Wiese stand, soll erhalten bleiben. «Diesen werden wir dann in das Zentrum der neuen Überbauung positionieren. Wir besitzen noch das alte Wasserrecht und dürfen dort direkt unser Wasser beziehen.»

Das Projekt «Grosszunacher West» sieh vor, eine umfassende Infrastruktur bereitzustellen, damit der Fuss- und Veloverkehr optimal abgewickelt werden kann. Total sollen deshalb 143 Veloabstellplätze, 40 Kurz- und 103 Langzeitplätze, rund um die Blöcke zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sind insgesamt 50 Autoparkplätze geplant: Oberflächlich im Erdgeschoss sind 7 Besucher-Parkplätze vorgesehen, während im Untergeschoss 43 Autoparkplätze für die Bewohner gedacht sind. Zusätzlich soll eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität geboten werden.

Höhe der Mietzinse noch offen

Wie hoch die Mietzinsen sind, ist noch offen. Daniel Schnyder meint, für konkrete Zahlen sei es noch zu früh: «Das Bauprojekt ist noch nicht abgeschlossen und die Baukosten werden aktuell eruiert. Die Preise für Wohnungen ergeben sich auf Grundlage dieser Kosten.» Das Ziel der Familie Schnyder besteht darin, eine gemischte Zielgruppe für die neuen Wohnungen im Grosszunacher West anzusprechen: berufstätige Paare, Familien sowie Senioren.