Meggen Nach erhöhter Keimbelastung: Hallenbad Meggen öffnet wohl im Juni wieder Nach der Schliessung aufgrund einer zu hohen Keimbelastung öffnet das Hallenbad in Meggen voraussichtlich in der ersten Junihälfte wieder.

Bei einer Routinekontrolle der Hallenbadtechnik und des Wasserkreislaufs wurden Anfang Mai im Hallenbadgebäude Hofmatt 2 Legionellen entdeckt. Legionellen sind im Wasser lebende Bakterien. Infektionen mit diesen erfolgen vorwiegend durch das Einatmen von feinsten Wassertröpfchen, welche das Bakterium enthalten. Eine Infektion kann laut Bundesamt für Gesundheit zu schweren Lungenentzündung führen. Die erhöhte Keimbelastung wurde in den Duschen der Anlage festgestellt. Daraufhin beschloss der Gemeinderat die sofortige vorübergehende Schliessung der gesamten Anlage.

Die Gemeinde teilte am Montag mit, dass sich die Werte dank der getroffenen Massnahmen inzwischen deutlich verbessert haben. Zudem will die Gemeinde mit dem Einbau einer Legionellen-Prophylaxe Anlage die Wasserqualität sichern. Laut der Gemeinde werde anschliessend eine weitere Probe entnommen – bei einem gut ausfallenden Resultat können das Hallenbad Hofmatt, die Turnhalle und die Sauna voraussichtlich in der ersten Junihälfte wieder benutzt werden. (cst)