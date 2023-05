Gemeindefinanzen Adligenswil schliesst 1,2 Millionen Franken besser ab als budgetiert Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Adligenswil schliesst mit einem Einnahmeüberschuss von rund 1,3 Millionen Franken ab. Das ist viel besser als erwartet.

Im Bild ist das Gemeindehaus von Adligenswil. Roger Grütter

Das ergänzte Adligenswiler Budget für 2022 sah einen Überschuss von knapp 101'000 Franken vor. Die Rechnung schliesst nun aber mit einem Überschuss von 1,3 Millionen Franken ab, also um rund 1,2 Millionen Franken besser als erwartet. Im vergangenen Jahr seien nicht alle budgetierten Ausgaben getätigt worden, schreibt der Gemeinderat im Adligenswil Info.

Dies liege unter anderem am System der Globalbudgets. Aus kreditrechtlichen Gründen verlangen diese, dass in jedem Aufgabenbereich der Gemeinde genügend hohe Kredite budgetiert werden, um die vorgesehenen Projekte ausführen zu können. Die Projekte würden sich aber teilweise verzögern, da die Umsetzung auch von Dritten abhängig ist. So beliefen sich etwa die Investitionsausgaben 2022 auf rund 2,6 Millionen Franken, budgetiert waren rund 4,9 Millionen Franken. Insbesondere in den Aufgabenbereichen Verkehr und Umwelt sowie Raumordnung hätten nicht alle budgetierten Projekte realisiert werden können.

Bei den Einnahmen seien die «grosszügig geschätzten» Steuererträge knapp erreicht worden. Der Gemeinderat ist mit dem Ergebnis des Rechnungsabschlusses zufrieden. Es zeige, dass die Steuersenkung für 2023 (von 2,0 auf 1,95 Einheiten) gerechtfertigt sei. Die Abstimmung über den Jahresbericht und die Rechnung findet am 18. Juni 2023 statt. (spe)