Konflikt in Sudan «Grosse Erleichterung»: Cassis begrüsst evakuiertes Botschaftspersonal in der Schweiz

Am Dienstagmorgen landete der Bundesratsjet aus Djibouti kommend in Bern-Belp. An Bord neun Botschaftsangestellte, die wegen den Unruhen in Sudan evakuiert worden sind. Am Flughafen wurden sie von Aussenminister Ignazio Cassis begrüsst.