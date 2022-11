Gemeindenachricht Ballwil: Budget mit Verlust

Die angespannte Situation im Asylwesen hat Folgen für das Budget von Ballwil. Wie der Gemeinderat mitteilt, habe man bei der Erarbeitung des Budget 2023 mit einem Ausgabebetrag von 230000 Franken für den Asylbereich rechnen müssen, was zu einem prognostizierten Verlust von knapp 137000 Franken geführt habe. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf gut 21,6 Millionen. Investieren will Ballwil im kommenden Jahr im Umfang von 5,46 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll bei 1,50 Einheiten verbleiben. Die Bevölkerung befindet am 15. Dezember an der Gemeindeversammlung über das Budget. (chm)