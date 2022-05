Gemeindeversammlung Rothenburg genehmigt Rechnung und ehrt drei Preisträger Das Schwingfest-OK, die Chlausgesellschaft und ein erfolgreicher Ringer sind mit dem Rothenburger Förderpreis ausgezeichnet worden.

87 Stimmberechtigte haben an der Gemeindeversammlung in Rothenburg am Montagabend die Jahresrechnung 2021 grossmehrheitlich genehmigt. Dies teilt die Gemeinde mit. Die Rechnung weist bei einem Gesamtaufwand von rund 52 Millionen einen Gewinn von 1,14 Millionen Franken auf. Budgetiert war ein Minus von 1,97 Millionen Franken.

Der Ringer Nicolas Christen wohnt in Rothenburg. PD

An der Gemeindeversammlung wurde zudem der Rothenburger Förderpreis 2021 verliehen. Die drei Preisträger sind der in Rothenburg wohnhafte Ringer Nicolas Christen, das Organisationskomitee des Schwingfests Rothenburg mit dem OK-Präsidenten Bruno Odermatt sowie die Chlausgesellschaft Rothenburg. Alle haben sich in besonderer Weise für Rothenburg eingesetzt oder Rothenburg mit aussergewöhnlichen Leistungen nach aussen vertreten.