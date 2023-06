Gemeindeversammlung Udligenswil stimmt allen Vorlagen zu An der Gemeindeversammlung wurden alle Geschäfte genehmigt. Anwesend waren 62 Stimmberechtigte.

Am Montagabend fand in Udligenswil die Gemeindeversammlung statt. Die anwesenden Stimmberechtigten haben allen Vorlagen zugestimmt, wie die Gemeindekanzlei mitteilte. So haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Jahresbericht mit Jahresrechnung 2022 gutgeheissen, samt der Zuweisung des Ertragsüberschusses von 2‘205‘362 Franken ins Eigenkapital.

Zudem wurde der Entwidmung des Regenüberlaufbeckens, des Entlastungswerks sowie der neuen Verbindungsleitung ab der ARA Udligenswil rückwirkend per 31. Dezember 2022 zugestimmt. Von einer Entwidmung wird gesprochen, wenn ein Vermögenswert vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführt wird. In Udligenswil ist dies Voraussetzung dafür, dass der Übertrag dieser Anlagen an den Gemeindeverband Real erfolgen kann.

Die Ara Udligenswil wurde 2022 umgebaut. Bild: Dominik Wunderli (Udligenswil, 15. 6. 2022)

Der Abrechnung des Sonderkredits für die Wasser- und Abwasserleitung Gfäz wurde an der Generalversammlung ebenfalls zugestimmt. Der Kredit wurde um rund 71'371 Franken unterschritten, genehmigt waren ursprünglich 852'000 Franken.

Weiter sicherten sie das Gemeindebürgerrecht von Udligenswil an Matthias Joos zu. Anwesend waren 62 von 1724 stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner. Dies entspricht eine Stimmbeteiligung von rund 3,6 Prozent. (spe)