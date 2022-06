Gerichtsurteil Kickboxer will in der Schweiz bleiben und zieht Urteil ans Bundesgericht weiter Das Luzerner Kantonsgericht sieht beim integrierten Kosovaren keinen Härtefall. Er soll das Land für sieben Jahre verlassen.

Nun ist klar: Der verurteilte Kickboxer, der wegen Körperverletzung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt wurde, kämpft weiter um den Verbleib in der Schweiz. Der Versuch des Verteidigers des Kosovaren, mit dem Straftatbestand einfache Körperverletzung durchzukommen, scheiterte – damit wäre der Landesverweis vom Tisch gewesen. Aber auch die zweite Instanz sieht in der Tat vom März 2017 vor einem Luzerner Club eine schwere Körperverletzung. Videoaufnahmen zeigen den Beschuldigten in Aktion. Der Richter hielt fest: «Der kampfsporterfahrene Mann wusste um die Folgen seiner Fusstritte und Faustschläge.»

Das Luzerner Kantonsgericht am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein

(31. Januar 2022)

Das Urteil des Kantonsgerichts lautet: eine bedingte Haftstrafe von 19 Monaten und ein Landesverweis von sieben Jahren. Mit dem Landesverweis liegt die zweite Instanz drei Jahre unter dem Antrag des Kriminalgerichts. Zum Landesverweis kommt es, weil es sich bei der schweren Körperverletzung um eine Katalogtat handelt. In solch einem Fall wird unabhängig von der Höhe der Strafe automatisch ein Landesverweis ausgesprochen.

Das trifft den Beschuldigten hart. Er kam als Vierjähriger 1997 in die Schweiz, besuchte hier die Schulen und machte seine Lehre. Trotzdem sei kein persönlicher Härtefall gegeben, so die Richter. Der heute 29-Jährige könne sowohl sozial wie auch beruflich ohne Probleme im Kosovo Fuss fassen. Der Beschuldigte sieht das anders, er kämpft weiter um einen Verbleib in der Schweiz und hat deshalb das Urteil mit Beschwerde am Bundesgericht angefochten.