Gisikon Gemeinderat-Nachfolge: Jetzt kommt es zur Kampfwahl Mit Kurt Morgan (FDP) und Jakir Barbagallo (parteilos) bewerben sich zwei Kandidaten um die Nachfolge des verstorbenen Gisikoner Gemeinderats Thomas Blum (Mitte).

Kurt Morgan. Bild: PD

Kurt Morgan und Jakir Barbagallo treten in Gisikon zur Ersatzwahl für den verstorbenen Gemeinderat Thomas Blum an. Diese beiden Wahlvorschläge sind bis zum Ablauf der Eingabefrist am Montagmittag eingereicht worden. Das teilte die Gemeinde mit.

Damit kommt es am Sonntag, 27. November, zu einer Kampfwahl um den freigewordenen Sitz im Gisikoner Gemeinderat. Der 61-jährige Kurt Morgan ist diplomierter Bauingenieur ETHZ und Mitglied der FDP. Der 48-jährige Jakir Barbagallo ist Projektmanager und gehört keiner Partei an.

Jakir Barbagallo. Bild: Pd

Gemeinderat Thomas Blum (Mitte) war am 11. Juni im Alter von 54 Jahren an Herzversagen verstorben. Er war erst seit 2020 im Amt und leitete das Ressort Infrastruktur. Dessen Aufgaben wurden vorübergehend aufgeteilt: Gemeindepräsident Alois Muri (parteilos) übernahm die Bereiche Feuerwehr, Sicherheit, Wasser und Abfallentsorgung, Bildungsvorsteher Reto Birrer (parteilos) die Bereiche Gebäude und Bau.

Weitere Mitglieder im Gisikoner Gemeinderat sind Susanne Spahr (parteilos, Ressort Soziales) und Andreas Christen (FDP, Ressort Umwelt und stellvertretender Gemeindepräsident).