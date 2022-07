Gisikon Nach Tod von Gemeinderat: Ersatzwahl findet im Spätherbst statt Die Nachfolge des überraschend verstorbenen Thomas Blum wird wahrscheinlich im November geregelt. Bis dahin teilen zwei Gemeinderäte die Aufgaben des Ressorts Infrastruktur unter sich auf.

Es war eine Nachricht, welche die Gemeinde Gisikon in Trauer versetzte: Am 11. Juni verstarb Gemeinderat Thomas Blum (Mitte) im Alter von 54 Jahren an Herzversagen. Vergangenes Wochenende fand eine schlichte Abschiedsfeier statt, mittlerweile hat der Gemeinderat das weitere Vorgehen bestimmt, wie Gemeindepräsident Alois Muri (parteilos) auf Anfrage sagt.

Dorfansicht von Gisikon. Bild: Eveline Beerkircher (25. Juni 2020)

Thomas Blum hatte das Ressort Infrastruktur unter sich. Dessen Aufgaben werden nun vorübergehend aufgeteilt: Alois Muri übernimmt die Bereiche Feuerwehr, Sicherheit, Wasser und Abfallentsorgung, Reto Birrer (parteilos) vom Ressort Bildung übernimmt die Bereiche Gebäude und Bau.

Die Wahl für die Nachfolge Thomas Blums wird voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres stattfinden, das genaue Datum wird später kommuniziert.