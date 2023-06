«Glitzerglück» Betongewordenes Einhorn soll Luzerner Badi aufhübschen Die Stadt Luzern erneuert das Strandbad Tribschen. Ein Beton-Einhorn soll zum Symbol der Badi werden.

Im Strandbad Tribschen wird eine Beton-Skulptur installiert. Als Modell stand gemäss Mitteilung der Stadt «eine aufblasbare Schwimminsel mit einem Kopf eines Einhornes». GIF LZ

An heissen Sommertagen hat es im und um den Vierwaldstätter gefühlt mehr Einhörner als anderes Getier – seit einiger Zeit sind die aufblasbaren «Unicorns» nicht nur bei Kindern beliebte Schwimminseln. Auf Tribschen kommt nun ein ganz spezielles Einhorn hinzu: Ein betongewordenes.

Konkret handelt es sich dabei um Kunst am Bau, welche die Stadt Luzern im Zuge der Erneuerung der Tribschenbadi dort aufstellen will. Dazu hatte sie einen Ideen-Wettbewerb lanciert, der nun entschieden ist. Abgeräumt hat der Luzerner Künstler Timo Müller, der ein Einhorn aus Beton anfertigen will. «Einhorn – Glitzerglück aus Beton» heisst sein Projekt. Modell stand gemäss Mitteilung der Stadt «eine aufblasbare Schwimminsel mit einem Kopf eines Einhornes». Das Fabelwesen sei Ausgangslage und zugleich Gussform für Timo Müllers Skulptur.

Die Wettbewerbs-Jury erachtet den Vorschlag in «vielerlei Hinsicht als überaus gelungen». Sie lobt Timo Müllers Skulptur als eine «präzise, standortbezogene Intervention, die ein breites Publikum anspricht.» Die künstlerische Intervention überrasche und könne im Kontext des saisonal unterschiedlich genutzten Areals «zum Symbol der Badi» werden.