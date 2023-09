Globaler Klimastreik In Luzern findet heute eine Klimademo statt Am Freitag ist globaler Klimastreik-Tag. Auch in Luzern findet eine bewilligte Kundgebung statt, deren Marsch auch die Seebrücke passiert. Das kann im Feierabendverkehr zu Friktionen führen.

Am 15. September finden im Rahmen des globalen Klimastreiks in mehreren Orten und Städten weltweit Demonstrationen statt. Eine davon startet um 18 Uhr in Luzern auf dem Theaterplatz unter dem Motto #EndFossilFuels. Die Organisatoren von Klimastreik Zentralschweiz möchten die Zusammenhänge zwischen fossilen Energieträgern und den immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen aufzeigen und verdeutlichen, wie sie auf ihrer Website schreiben.

Eine Spur der Seebrücke vorübergehend gesperrt

Der bewilligte Demozug wird ab 18.30 Uhr vom Theaterplatz über die Bahnhofstrasse und Kronengasse über die Reussbrücke, Kramgasse und Rössligasse durch die Altstadt marschieren, beim Falkenplatz für eine Rede stoppen und dann über die Grendelstrasse und den Schwanenplatz gehen und die Seebrücke reussseitig passieren. Die Seebrücke wird einspurig abgesperrt.

«Plangemäss wird die reussseitige Fahrspur für das Queren der Seebrücke gesperrt», erklärt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern auf Anfrage. Von der Seebrücke ziehen die Teilnehmenden der Kundgebung weiter über den Bahnhofplatz via Zentral- und Habsburgerstrasse zum Helvetiaplatz. (spe)