Glosse zur Fangewalt Wenn Herren in Massanzügen Steine werfen würden Ausschreitungen und Sachbeschädigungen rund um Fussballspiele gehören zum Alltag. Man hat sich leider schon fast daran gewöhnt. Wie absurd das ist, zeigt ein Gedankenexperiment. Christian Glaus Drucken Teilen

Samstagnachmittag in der Stadt Luzern: In wenigen Stunden beginnt im KKL ein Klassikkonzert, wie es nur etwa zwei- bis dreimal pro Jahr stattfindet. Die Basler Sopranistin Jessica Jans tritt gemeinsam mit dem Luzerner Sinfonieorchester auf. Ein hochkarätiges Konzert ist zu erwarten, entsprechend gehen die Emotionen schon im Vorfeld hoch. Die Polizei bringt sich in der Stadt mit einem Grossaufgebot in Stellung, um eine reibungslose An- und Abreise der Fans der Sopranistin und des LSO zu garantieren. Wasserwerfer werden in der Nähe des Bahnhofs postiert. Derweil suchen Sicherheitskräfte den Konzertsaal nach allfälligen versteckten Feuerwerkskörpern ab.

Stellen Sie sich vor, diese Konzertbesucherinnen und -besucher im KKL würden randalieren, wie es gewisse Fussballfans regelmässig tun. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1.7.2021)

Die Basler Klassikfans reisen in einem Extrazug an. Schon während der Fahrt stimmen sie sich ein, trinken Bier und werfen auch mal die eine oder andere Flasche aus dem fahrenden Zug. Sie johlen lauthals die bekanntesten Stücke der Sopranistin. Die Fans sind gut organisiert. Um anonym zu bleiben, tragen sie alle dunkle Massanzüge, im Kragen ist sogar eine Kapuze eingenäht, die sie beim Randalieren oder beim Zünden von Pyros im Konzertsaal hochziehen können.

Die Anreise verläuft einigermassen geordnet. Nur kurzzeitig kommt der Verkehr auf der Schiene und den Strassen rund um den Bahnhof zum Erliegen, weil dieser vorübergehend abgeriegelt werden muss. Nach dem Konzert fliegen Flaschen und Steine, es kommt zu Sachbeschädigungen. Die Klassikfans pinkeln an Hausfassaden und in fremde Gärten. Alles halb so schlimm, wie sich im Nachhinein herausstellt. Schliesslich wurde ja niemand verletzt und die Sachschäden waren in der Vergangenheit auch schon grösser.

Im Volk und in gewissen politischen Kreisen wächst derweil der Unmut. Sie ärgern sich darüber, dass die Behörden mehr oder weniger machtlos dem Treiben der Klassikfans zuschauen und sich mit den Konzertveranstaltern nicht einmal auf die mildeste Massnahme einigen können: Dass die Besucher bei der Sitzplatzreservation Name und Adresse angeben müssen. Die Veranstalter befürchten nämlich, dass genau jene Fans nicht mehr an ein Konzert kommen würden, die für Stimmung sorgen. Dass darunter ein paar unverbesserliche Gesetzesbrecher sind, nehmen sie in Kauf.

Und so kommt es durch das Nichtstun von Politik, Behörden und Veranstaltern seit Jahren regelmässig zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen rund um Klassikkonzerte im KKL. Die Polizistinnen und Polizisten häufen Überstunden an. Die Allgemeinheit trägt einen wesentlichen Teil der Kosten, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Sie finden das absurd? Dann stellen Sie sich vor, das Konzert wäre ein Fussballspiel gewesen.