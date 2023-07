Graue Energie Stadt Luzern will Abbrüche kritischer hinterfragen Ein entsprechender Planungsbericht soll dem Parlament 2024 vorlegen.

Der Luzerner Stadtrat will künftig genauer prüfen, ob bestehende Gebäude saniert oder erweitert werden können. Dies, um den Verbrauch von grauer Energie durch Neubauten einzudämmen. Zu diesem Zweck will die Exekutive eine Analyse in Auftrag geben, in der genaue Massnahmen formuliert werden sollen. 2024 wird dem Parlament voraussichtlich ein entsprechender Bericht vorgelegt.

Abbruch des Bauernhauses Ruckli am Abendweg 17 in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. 8. 2021)

Der Stadtrat folgt damit einer Motion der Grünen und Jungen Grünen, die er als Postulat entgegennimmt. Der Vorstoss fordert eine Regelung zur Verminderung von Rückbauten – allenfalls auch mit Anreizen. Die Erarbeitung des Planungsberichtes kostet laut Stadtrat etwa 50'000 Franken. (sma)