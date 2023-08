Grosskontrolle in Luzern Luzerner Polizei büsst 130 Velofahrer – 67 Personen gefällt das In einer gezielten Aktion, die mehrere Tage dauerte, kontrollierte die Luzerner Polizei kürzlich Hunderte Velofahrende. Dabei hagelte es Bussen.

Einer der Kontrollpunkte befand sich auf dem Xylofonweg an der Reuss, der Reussbühl mit der Innenstadt verbindet. Bild: Luzerner Polizei

Velofahrerinnen und Velofahrer standen kürzlich im Fokus der Luzerner Polizei: Diese führte letzte Woche an mehreren Orten in der Stadt Luzern gezielte Schwerpunktkontrollen durch, um gemäss eigenen Angaben die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Wo und wann genau die Luzerner Polizei die Velokontrollen durchführte, gibt sie auf Anfrage nicht bekannt. Auf einem Facebook-Post der Luzerner Polizei ist ersichtlich, dass der Xylofonweg, der Reussbühl mit der Innenstadt verbindet, einer der von der Polizei gewählten Kontrollpunkte war. Gerade bei schönem Wetter, wie es letzte Woche herrschte, ist dies eine beliebte Veloroute in die Stadt Luzern und wird täglich von Hunderten von Velofahrenden frequentiert.

Ein weiteres Bild zeigt einen zweiten Kontrollpunkt: Dieser befand sich auf der Seebrücke, kontrolliert wurde am Mittwochabend, mitten im Feierabendverkehr. Mindestens fünf Polizisten standen dort im Einsatz; sie waren ebenfalls mit dem Velo vor Ort. Die beiden Kontrollpunkte am Xylofonweg und auf der Seebrücke zeigen: Die Polizei kontrollierte offenbar an Orten, wo es sehr viele Velofahrerinnen und -fahrer hat.

Weiterer Kontrollpunkt: Fünf Polizisten kontrollieren Velofahrer. Bild: mha (Luzern, 23. 8. 2023)

Mobiltelefon und Velofahren – keine gute Kombi

Bei ihren Kontrollen stellte die Luzerner Polizei 130 Ordnungsbussen aus. Dem Facebook-Post ist auch zu entnehmen, für welches Vergehen die Polizei am meisten Busszettel aushändigte, nämlich für das Benutzen eines Handys während der Fahrt, das unerlaubte Befahren des Trottoirs, die Missachtung des Rotlichts und das Fahren durch Einbahnstrassen.

Bei ihren gezielten Zweiradkontrollen hat die Polizei letzte Woche auch Fahrzeuge sichergestellt: Sie konnte ein gestohlenes Velo identifizieren und zog «sieben sogenannte Trendfahrzeuge» aus dem Verkehr, wie sie in ihrem Post weiter schrieb. Auf Anfrage präzisierte die Medienstelle der Luzerner Polizei, dass es sich um E-Trottinette handelte, die nicht betriebssicher gewesen seien, etwa wegen ungenügend funktionierenden Hinterbremsen oder wegen mangelhafter Fahrzeugausrüstung wie fehlender Glocke. Zudem wiesen die Fahrzeuge zu hohe Geschwindigkeiten auf.

Auf Drogen auf dem Velo

Die Polizei traf bei ihren Kontrollen auch auf Velofahrer, die Drogen konsumiert hatten: Sieben Personen erhielten eine Anzeige aufgrund von Betäubungsmitteln. Zwei Personen wurden festgenommen, weil sie polizeilich gesucht wurden. Eine Person wollte sich nicht kontrollieren lassen und flüchtete vor der Polizei. «Sie wurde kurz darauf ebenfalls festgenommen», schreibt die Polizei.

Schwerpunktkontrollen macht die Luzerner Polizei regelmässig; natürlich nicht nur bei Velos, sondern etwa auch beim Schwerverkehr, bei Autoposern oder bei Reisecars. Eine gross angelegte Kontrolle von Velofahrenden fand zum Beispiel in der Stadt Luzern im Frühling 2022 statt. Die häufigsten Vergehen betrafen damals die Missachtung von Lichtsignalen sowie das Befahren des Trottoirs. Zwei E-Trottinette wurden konfisziert.

Übrigens: Für ihre aktuelle Schwerpunktkontrolle gegen Zweiradfahrende erzielte die Luzerner Polizei mit ihrem erwähnten Facebook-Post bis am späteren Dienstagnachmittag 67 Likes.