Cham Hallenbad eröffnet später, dafür wird es unter Wasser heller Eigentlich hätte das Hallenbad Röhrliberg in Cham schon am 14. August nach Revisionen wieder eröffnen sollen. Daraus wird nichts, der Grund sind Unterwasserleuchten.

Wie üblich in den Sommerferien wird das Hallenbad Röhrliberg in Cham derzeit revidiert. Doch heuer wird es später wiederöffnen als geplant, wie die Gemeinde am Montag mitteilte: Vorgesehen war, das Hallenbad am 14. August wieder in Betrieb zu nehmen, dies verzögert sich nun bis Samstag, 19. August. Damit steht das Hallenbad immer noch rechtzeitig zu Schulbeginn wieder offen.

Im Hallenbad Röhrliberg in Cham werden neue Unterwasserleuchten eingebaut. zvg

Grund für die Verzögerung ist der Einbau neuer Unterwasserleuchten, die in diesem Jahr zusätzlich zu den üblichen Revisionsarbeiten eingebaut werden. Altersbedingt und wegen der ständigen Belastung durch die Chemikalien ist die Dichtigkeit der Leuchten nicht mehr gewährleistet und auch die Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Arbeiten erweisen sich jedoch als aufwändiger als angenommen und bringen einen unerwarteten Mehraufwand mit sich. Die neuen Leuchten bringen Vorteile mit sich: Reduzierte Stromkosten, bessere Sichtverhältnisse im Wasser und erhöhte Sicherheit der Badegäste. (mme)