Handball Jetzt im Livestream: HC Kriens-Luzern mit Starspieler Andy Schmid empfängt GC Amicitia Zürich Holt der HC-Kriens Luzern am Sonntag in der Krauerhalle den zweiten Heimspieg? Wir zeigen das Spiel gegen GC Amicitia Zürich ab 17 Uhr im Livestream.

Andy Schmid hat für den HC Kriens Luzern bereits 17 Saisontore erzielt. Martin Meienberger / freshfocus

Der HC Kriens-Luzern ist niederlagslos in die neue Saison gestartet: Nach dem Autaktsieg daheim gegen Pfadi Winterthur folgte Remis auswärts gegen Wacker Thun. Zwei mal mit dabei: Bundesliga-Rückkehrer und Starspieler Andy Schmid, der in den beiden Spielen bereits 17 Tore für seine Krienser erzielte und in der nationalen Torschützenliste auf Rang 4 liegt.

Wie viele Tore gelingen Schmid am Sonntag, 11. September daheim gegen GC Amicitia Zürich, wie viele Tore werfen seine Kollegen? Wird es zu einem Sieg reichen, und können sich die Krienser damit an der Tabellenspitze festsetzen? Antworten gibt es am Sonntag ab 17 Uhr im Livestream des Spieles: