Handball Die Nottwiler Spono Eagles besiegen den LK Zug und sind Schweizer Meister Die Nottwilerinnen gewinnen das entscheidende Spiel gegen LK Zug und werden damit Schweizer Meister. Das Team konnte seine frühe Führung verteidigen.

13 Bilder 13 Bilder Jubel bei den Nottwilerinnen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 29. Mai 2022)

Die Spono Eagles gewinnen die fünfte und entscheidende Partie des Playoff-Finals auswärts gegen den LK Zug mit 37:31 und werden damit zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Den Unterschied vor 1100 Fans machten die Nottwilerinnen bereits in der ersten Halbzeit, mit einer 18:10-Führung gingen sie in die Pause. Die Verteidigung war ein veritables Bollwerk, dahinter wuchs Goalie Aline Strebel mit einer Abwehrquote von 43 Prozent über sich hinaus.

Nach dem Seitenwechsel riskierten die Zugerinnen alles, deckten immer offensiver und generierten bei den Luzernerinnen nochmals etwas Nervosität. Näher als auf drei Treffer kam der Titelverteidiger allerdings nicht mehr heran. Am Ende triumphierte Pink über Blau, Spono feierte den ersten Meistertitel seit dem Jahr 2018 frenetisch. Trainer damals wie heute ist Urs Mühlethaler, der erst im letzten April an die Seitenlinie der Nottwilerinnen zurückgekehrt ist.