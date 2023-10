«Hat mich nicht vergessen» Emil Steinberger ist «sehr berührt» – ergreifendes Wiedersehen in New York nach 30 Jahren Kürzlich hatte Emil Steinberger in New York eine zufällige Begegnung. Ein Bekannter, den er in der US-Metropole zuletzt vor Jahrzehnten gesehen hatte, schlich sich von hinten an den Luzerner Kult-Komiker heran.

Emil Steinberger, der grosse Schweizer Komiker, der dieses Jahr seinen 90. Geburtstag feierte, weilte kürzlich wieder einmal in New York. Zur Weltstadt hat der Luzerner eine besondere Beziehung, lebte er doch zwischen 1993 und 1999 dort. Und er lernte in New York auch seine Frau Niccel kennen. Bei seinem jüngsten Aufenthalt hatte Emil Steinberger ein ganz emotionales Erlebnis, das er mit seinen tausenden Followern auf Twitter und auf Facebook teilte: Der Luzerner, der sein Berufsleben als Postbeamter begann und jahrelang selber am Schalter arbeitete, traf in NY auf «meinen ehemaligen Pöstler»:

Da pirschte sich kürzlich in NY im Bryant Parc mein ehemaliger Post-Beamter aus der „Mail-Box“ im Haus 666 an, um mich zu umarmen. Er hat mich während meiner NY-Zeit mit grösster Hilfsbereitschaft bedient. Nach 30 Jahren hat er mich noch nicht vergessen. Das hat mich sehr berührt pic.twitter.com/NFBKQuYllb — Emil Steinberger (Original) (@OriginalEmil) October 2, 2023

Weit über 3000 Followern auf Twitter und Facebook gefällt der Post. Und Dutzende Follower kommentierten diesen, darunter auch der Schweizer Dichter Jürg Halter oder Kolumnist Peter Schneider, die jeweils mit Herzchen reagierten. Allgemein freut man sich mit Emil mit – und viele Reaktionen sind dieser Art: «Emil, wie kann man Dich vergessen!»

Emi Steinberger ist auf Social regelmässig aktiv und berichtet seinen Fans aus seinem Leben. Zum Beispiel über eine andere Begegnung mit einer spannenden Person, die er im August in Luzern hatte:

(mme)