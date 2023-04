Stadt Luzern 19 neue Alterswohnungen in Villenquartier – Viva Luzern reicht bald Baugesuch ein Viva Luzern baut das Haus Bernarda im Dreilinden-Quartier für 8,75 Millionen Franken um – die Wohnungen haben ihren Preis.

Man wolle «altersgerechten, attraktiven und bezahlbaren» Wohnraum schaffen, verkündete die stadteigene Wohn- und Pflege-Anbieterin Viva Luzern vor ziemlich genau einem Jahr – zum Beispiel im Dreilinden-Quartier. Dieses Projekt wird nun konkret: Der Verwaltungsrat hat den entsprechenden Antrag freigegeben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Und zwar will Viva Luzern das Haus Bernarda an der Schweizerhausstrasse 6 beim Hotel Montana umbauen.

So soll sich das Haus Bernarda nach dem Umbau von der Südseite her präsentieren. Visualisierung: PD/Viva Luzern

Vorgesehen sind auf fünf Geschossen 19 Mietwohnungen, 18 davon mit 2,5 Zimmern, eine mit 3,5. Das sind drei Wohnungen mehr als vor einem Jahr kommuniziert. «Die ersten Zahlen basierten auf einer Machbarkeitsstudie. Das Projekt wurde zwischenzeitlich detaillierter ausgearbeitet, und wir können erfreulicherweise drei Wohnungen mehr anbieten», ergänzt Viva-Sprecherin Ramona Helfenberger auf Anfrage.

Wer hier einziehen will, benötigt indes ein gewisses Budget. 1600 bis 2200 Franken netto für 2,5 Zimmer mit 46 bis 58 Quadratmetern sind geplant. «Uns ist bewusst, dass der Begriff ‹bezahlbar› dehnbar ist – doch die Mieten sind der Lage angepasst und im Vergleich zu umliegenden Objekten auf dem freien Markt günstig», sagt Helfenberger und betont:

«Es sind keine Luxuswohnungen.»

Abgesehen davon vermiete Viva Luzern 220 Wohnungen mit verschiedenen Standards, bereits ab 800 Franken für 1,5 Zimmer.

Die künftigen Bewohnenden profitieren von Wohnen mit Services und können bei Bedarf Leistungen wie Reinigung, Einkaufen, Wäscheservice oder Pflege beziehen, teils vom benachbarten Pflegezentrum Viva Luzern Dreilinden. Die Wohnungen ergänzten das Angebot auf dem Areal optimal.

Einige Wohnungen verfügen über Seesicht

Mit dem Umbau erhält das Haus Bernarda einen Teil seines anfänglichen Charakters zurück und gliedert sich so nahtlos ins Quartierbild ein. So soll die Fassade die alten Qualitäten des Gebäudes in einer modernen Art interpretieren. Ferner erhält es ein Steildach anstelle des 1968 zugefügten Flachdachs. Und jede Wohnung wird über einen Balkon verfügen, teils sogar mit Seesicht.

In Kürze wird das Baugesuch eingereicht. Bestenfalls starten die Arbeiten Anfang 2024, womit der Bezug Mitte 2025 möglich wäre. Viva Luzern rechnet mit Baukosten von rund 8,75 Millionen Franken – vor einem Jahr ging man von 6 aus. Die gestiegenen Kosten lassen sich laut Helfenberger mit der höheren Anzahl Wohnungen und der Teuerung begründen.

Momentan leben im Haus Bernarda Flüchtlinge aus der Ukraine. Diese Zwischennutzung endet voraussichtlich Ende 2023. Zuvor hatten in der Liegenschaft Schwestern vom Heiligen Kreuz Menzingen gelebt. Von ihnen hat Viva Luzern das Gebäude im Baurecht übernommen.