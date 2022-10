Herbstmesse Bunt, laut und vielfältig: So war das erste Määs-Wochenende Nach einer zweijährigen Zwangspause ist die Lozärner Määs wieder auf dem Inseli gestartet. Die Herbstmesse zog Auswärtige an – aber auch Einheimische in den Bann.

In der Luft der Geruch von gebrannten Mandeln, zwischen den Marktständen und Bahnen stolze Kinder mit ihren farbenprächtigen Folienballons. Die grösste Attraktion – das funkelnde Riesenrad, das die Nacht jeweils mit LED-Lichtern erleuchtet – ist auch von weitem kaum zu übersehen. Die Lozärner Määs mit ihren über hundert hölzernen Marktständen und den 20 Fahrgeschäften ist bunt, laut und vielfältig.

24 Bilder 24 Bilder Auf der Octopus-Bahn werden die Besuchenden herumgeschleudert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Entsprechend gross war der Besucheransturm am ersten Herbstmesse-Wochenende – dem konnte selbst das nasse Wetter am Samstag nichts anhaben. So richtig voll wurde es dann aber am Sonntag. Die warmen Temperaturen sorgten am frühen Nachmittag sogar fast für Sommergefühle. Zeitgleich wechselten die ersten Bäume auf dem Inseli bereits ins bunte Blätterkleid, sodass die Määs mit einem zaghaften Flair von Herbst zum Flanieren einlud.

Vom Tessiner Risotto bis zum Määs-Burger

Am Eingang betören die Düfte von «Poushe», der Wiener Strudelmanufaktur, während ein Stückchen weiter afrikanische Fairtrade- Spezialitäten das Fernweh schüren. Am Ende des Boulevards, direkt am See, befindet sich die Määs-Piazza. Ein idyllischer Ort unter einer Trauerweide gelegen, deren Zweige in der warmen Brise hin und her schwanken. Für den frühen Aperitif gibt es hier nicht nur einen Helvetic Spritz, sondern auch Tessiner Risotto für verblasste Erinnerungen an die Sommerferien.

Thomas (48) und Renato (49) bleiben trotzdem lieber beim Määs-Burger und Wienerli mit Brot, während die Kinder Aurora (9) und Jessi (12) ihre Hotdogs und ein kühles Rivella geniessen. Die befreundeten Familien sind extra aus Zürich angereist, um das erste Mal die Määs zu erleben. «Wir sind gespannt, was uns alles erwartet», sagen sie freudig.

AUCH INTERESSANT

Lokales Gewerbe unter den Marktständen

Weiter entlang des Vierwaldstättersees wird es dann eng, aber nicht minder interessant. Hinter der Nummer 26 versteckt sich mit einem erstaunlich umfangreichen Sockensortiment aus Hergiswil lokales Gewerbe. Rechts ums Eck hat die Confisérie Scherer aus Horw ihren Stand. Der letzte Marktstand, die Nummer 117, gehört Lukas Stadelmann aus Schötz. In seinem Sortiment befinden sich Zimtsohlen und Lederbalsam.

Stadelmann ist ein bekanntes Gesicht an der Määs. «Ich bin schon bestimmt das 20. Mal da», erzählt er. Die letzten zwei Jahre seien schwierig gewesen, insbesondere wegen der langen Unsicherheit, ob die Luzerner Herbstmesse stattfinden könne oder nicht. Mit den ersten Tagen des langersehnten Comebacks ist Stadelmann zufrieden. «Nun freue ich mich auf Schönwetter, einen guten Umsatz und eine unfallfreie Zeit für alle.»

Es dreht sich, es blinkt und alles schreit

Im Lunapark kreischt und lacht es aus allen Ecken. Hinter dem «Angry Birds»-Tresen steht Manuel, er ist zum ersten Mal an der Määs. «Am Morgen war es noch recht trocken, aber dann kam der Regen. Trotz des Wetters sind wir glücklich damit, wie die diesjährige Määs gestartet ist», lässt er den Auftakttag Revue passieren.

Das Highlight im Vergnügungspark ist «Pegasus». Die Bahn schleudert die Fahrenden 19 Meter in die Höhe – und das bekommen alle auf der Määs auch zu hören. Die Brüder Ben (12) und Nik (11) aus Luzern bestaunen das vorbeirauschende Fahrgeschäft. Sie sind in Begleitung ihrer Eltern Tanja und Christian da.

Auch für sie ist vieles gefühlt neu; sie können sich an das letzte Mal auf der Määs kaum erinnern. «Das Wetter ist perfekt, die Marktstände eindrücklich und es ist einfach schön, mal wieder unter Leute zu kommen», beschreibt Christian seinen ersten Eindruck von der Määs und ergänzt:

«Die Jungs freuen sich vor allem auf die Putschiautos und wir geniessen die tolle Atmosphäre.»