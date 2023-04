Hitzkirch Führerloses Auto rollt in Rebberg – aufwendige Bergungsaktion für die Einsatzkräfte Schreck am frühen Mittwochmorgen: Ein Auto hat sich in Hitzkirch selbstständig gemacht und rollte in einen Rebberg hinein. Das Fahrzeug musste aufwendig aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Wie dieses Auto im Weinberg landete, ist noch unklar. Bild: Luzerner Polizei

Es war noch dunkel, als eine Frau am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr ihr Auto am Kommendenweg in Hitzkirch abstellte. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, war dieses vermutlich ungenügend gesichert. Das Auto habe sich deshalb selbstständig gemacht und rollte führerlos in einen Rebberg.

Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste jedoch gemäss Polizeiangaben aufwendig geborgen werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt. (stg)