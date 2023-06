Hochspannungsleitung 15 Tonnen Seile entfernt: CKW hat Freileitung in Littau zurückgebaut Die CKW AG hat die Hochspannungsleitung, die das Dorfbild von Littau über Jahrzehnte geprägt hat, zurückgebaut und in den Boden verlegt.

Während 59 Jahren prägte die Freileitung das Dorfbild von Littau. Sie führte mitten durch die Quartiere und über das Schulareal Rönnimoos. Das wird sich nun ändern. Denn in diesen Tagen wurde die Freileitung zurückgebaut, wie die CKW AG in einer Medienmitteilung schreibt. Als erstes hätten die Netzelektriker die 17 Seile entfernt - sie wogen insgesamt 15 Tonnen. Dann wurden mit Spezialmaschinen die zwölf Betonmasten und ein Stahlmast entfernt. Der grösste Mast hatte dabei eine Höhe von 24 Metern und ein Gewicht von 60 Tonnen.

Mit Spezialmaschinen wurden die Masten entfernt. Bild: PD

Ein Netzelektriker beim Rückbau. Bild: PD

Die neue Hochspannungs-Kabelleitung ist in den vergangenen Monaten zwischen der Unterstation Ruopigen und Oberwil in Littau in den Boden verlegt worden. Im September 2022 begann CKW mit den Arbeiten, inzwischen konnten die neuen Leitungen erfolgreich und störungsfrei in Betrieb genommen werden, heisst es in der Mitteilung.

Die Hochspannungsleitung wurde in den Boden verlegt. Bild: PD

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre für CKW der Zeitpunkt für einen Ersatz der Hochspannungs-Freileitung noch nicht notwendig gewesen. Sie hätte weitere rund 20 Jahre in Betrieb sein können. CKW und die Stadt Luzern hätten sich darum bereits 2019 in einer Vereinbarung auf einen Kostenteiler geeinigt. Die Stadt Luzern beteiligt sich mit 995’000 Franken an den Gesamtkosten von 3,2 Millionen Franken. Dadurch entstehen den Netzkunden von CKW keine zusätzlichen Kosten. (tos)