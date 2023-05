Hofmatt Zentrum Lidl plant Filiale in Kriens In der ehemaligen Post soll ein Discounter einquartiert werden.

Der Discounter Lidl plant, in der Hofmatt in Kriens eine Filiale zu eröffnen. Bis 2019 war dort die Post untergebracht. Aktuell befinde man sich aber noch in Verhandlungen mit den Miteigentümern des Hofmatt-Zentrums, erklärt die Medienstelle von Lidl auf Anfrage. Die behördliche Bewilligung für den Mieterausbau stehe noch aus, weswegen auch kein Datum für die Eröffnung definiert werden könne. Angestrebt wird eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern. Die bestehenden Räumlichkeiten müssten noch auf das Flächenkonzept von Lidl Schweiz angepasst werden, erklärt die Medienstelle weiter. Das betreffe die Aufteilung der Räumlichkeiten und vertikalen Erschliessungen. (spe)