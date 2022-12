Honau Die kleinste Gemeinde des Kantons Luzern hat neu 500 Bürgerinnen und Bürger Dank der Überbauung Dorfzentrum Hirschenmatt knackt die Gemeinde Honau die Marke von 500 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Gemeinderat Honau mit Sandra Linguanti, Samuel Wicki, dem 500. Honauer Fabian Zgraggen und Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol. Bild: PD

Mit dem Zuzug in der Überbauung Hirschenmatt ist in den vergangenen Jahren die Anzahl Honauerinnen und Honauer stetig angestiegen. Am 25. November wurde mit dem Zuzug von Fabian Zgraggen die Bevölkerungszahl von 500 erreicht. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Innert drei Jahren ist somit die Bevölkerungszahl um weitere 100 Einwohner angestiegen, nachdem es vorher mehr als 20 Jahre dauerte, bis der 400. Einwohner begrüsst werden konnte. Damals konnte dank dem Zuzug der Familie Schuler die Marke geknackt werden.

Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol hiess nun mit Fabian Zgraggen den 500. Einwohner in der Gemeinde willkommen und überreichte ihm einen Geschenkkorb mit verschiedenen Spezialitäten aus dem Honauer Hofladen Horchmatt. (sfr)