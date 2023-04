Horw 85-Jähriger stürzt mit E-Bike und verletzt sich lebensbedrohlich Auf der Kastanienbaumstrasse in Horw stürzte ein 85-Jähriger mit einem E-Bike schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag stürzte in Horw ein 85-jähriger Mann mit dem E-Bike und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Gemäss Medienmitteilung der Luzerner Polizei war der Senior mit dem E-Bike kurz nach 16 Uhr auf der Kastanienbaumstrasse vom Kreisel Wegscheide in Richtung Felmis unterwegs, als er stürzte.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Aktuell sind der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (pl)