Horw FDP will weiterhin einen Campingplatz im Gebiet Seefeld In einem Dringlichen Postulat fordert die Fraktion den Horwer Gemeinderat auf, wieder einen Campingplatz einzuplanen.

Das Gebiet Seefeld. Der Campingplatz ist neben den Sportplätzen am See zu sehen. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. September 2021)

Gemäss eines Konzepts der Gemeinde Horw soll es im Seefeld künftig keinen Campingplatz mehr geben. Nun fordert Einwohnerrätin Ruth Strässle (FDP) in einem Dringlichen Postulat den Gemeinderat auf, bei den anstehenden Planungen doch einen Campingplatz miteinzubeziehen.

Bereits bei der Präsentation des Siegerprojekts des Studienauftrags für die Entwicklung des Seefeld-Gebiets im Jahr 2020 sei bemängelt worden, dass der Campingplatz künftig nicht mehr vorgesehen ist, heisst es im Postulat. Auch in weiteren Vorstössen und Diskussionen in der Bevölkerung sei das aufgegriffen worden. Ein Campingplatz könnte für Horw Mehrwert bieten, müsse aber frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden. (std)