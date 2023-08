Wahlen 2024 Der Horwer Gemeindepräsident Ruedi Burkard tritt 2024 ab Der FDP-Politiker wird nächstes Jahr 68 und macht daher Platz für jemand Neues. Seine Partei will das Präsidium verteidigen.

Der Horwer Gemeindepräsident Ruedi Burkard. Bild: Jakob Ineichen

Nach zwei Legislaturen wird der Horwer Gemeindepräsident Ruedi Burkard bei den Erneuerungswahlen 2024 nicht mehr antreten. Das teilt seine Partei, die FDP, mit. Er werde dann 68 Jahre alt sein und dürfe auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückblicken.

Die FDP will das Gemeindepräsidium verteidigen. Vorgespräche mit möglichen Kandidierenden seien bereits geführt worden. Die Ortspartei eröffnet nun ein offenes Nominationsverfahren. Interessierte können sich bis Ende September bei der Parteileitung melden. Die offizielle Nomination soll an der Ortsparteiversammlung vom 17. Oktober erfolgen.

Der Elektrofachmann und Betriebswirtschafter Ruedi Burkard wurde 2016 als Nachfolger von Markus Hool, ebenfalls FDP, zum Horwer Gemeindepräsidenten gewählt. «Die vielfältige Aufgabe als Gemeindepräsident hat mir immer grosse Freude bereitet und ich konnte in Horw einiges bewegen», wird Burkard in der Mitteilung zitiert. Besonders erfreut blicke er zurück auf die Sanierung der beiden Schulhäuser Spitz und Mattli, auf die Revision der Ortsplanung und der Gemeindeordnung sowie auf die Neuorganisation der Schulleitung und die Schaffung einer neuen Stelle Organisation und Projekte, welche die Gemeinde in die digitale Zukunft begleiten werde. (std)