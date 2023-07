Horw Polizeihund Rusty spürt drei mutmassliche Taschendiebe auf An der Winkelstrasse in Horw entwendeten drei junge Männer in der Nacht auf Sonntag eine Handtasche. Sie sind vermutlich für weitere Delikte verantwortlich.

Polizeihund Rusty half mit, die flüchtigen Personen zu fassen. Bild: PD

Drei Männer verwickelten in der Nacht auf Sonntag an der Winkelstrasse in Horw einen Mann und eine Frau in ein Gespräch. Währenddessen stahl einer der Männer die Handtasche der Frau. Gemäss der Mitteilung der Luzerner Polizei flüchteten die drei Männer anschliessend zu Fuss Richtung Kastanienbaum.

Polizeihund Rusty gelang es, die Fährte der mutmasslichen Täter aufzunehmen. Die Luzerner Polizei konnte die Flüchtigen in der Nähe festhalten Es handelt sich um drei Algerier im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Vermutlich seien sie für einen weiteren Diebstahl und einen Hausfriedensbruch verantwortlich, schreibt die Polizei. Die Männer wurden entsprechend angezeigt. (se)