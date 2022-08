Horw Nach Todesfall durch Gasexplosion: Erneuter Arbeitsunfall auf Baustelle Erneut hat sich auf der Baustelle in Horw ein Arbeitsunfall ereignet. Dies nachdem bereits am 20. Juli ein Mann durch eine Gasexplosion auf derselben Baustelle ums Leben kam.

Wie «20 Minuten schreibt«, hat sich der Unfall am Montagmorgen kurz vor acht Uhr ereignet. Ein Arbeiter musste demnach mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Luzern, bestätigt gegenüber dem Nachrichtenportal den Vorfall und sagt: «Wie es zum Unfall kam und wo er auf der Baustelle stattgefunden hat, wird abgeklärt.» Das vermeldet PilatusToday am Montag.

Dies ist der zweite Arbeitsunfall innert kurzer Zeit auf der Baustelle an der Allmendstrasse in Horw. Erst noch am 20. Juli kam dort ein Mann nach einer Gasexplosion ums Leben. Der Mann konnte erst zwei Wochen nach dem Unfall identifiziert werden. Unklar ist jedoch weiterhin, was den Brand und damit die darauffolgende Explosion ausgelöst hat.

Kurz vor 16 Uhr kam es damals auf der Baustelle für die Wohnüberbauung «Moyo» zu einem Brand. Wenig später explodierten auf der Baustelle mehrere Gasflaschen, welche teilweise bis zu 300 Meter weit flogen.