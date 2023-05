Horw Selbstunfall beim Schlund-Tunnel: Vier Personen leicht verletzt Am Sonntagmorgen kam es in Horw auf der A2 zu einem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von rund 50’000 Franken.

Bei einem Selbstunfall beim Schlund-Tunnel wurden am Sonntag vier Personen verletzt. So war ein Autolenker am frühen Morgen um 2.45 Uhr auf der Autobahn A2 in Horw in Richtung Norden unterwegs, als das Heck seines Fahrzeugs im Bereich des Beschleunigungsstreifens ausbrach. Das Fahrzeug überquerte drei Fahrstreifen und prallte mit der Front gegen die Tunnelwand, bevor es letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Das teilt die Luzerner Polizei mit.

Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 50'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Der 24-jährige Fahrer sowie ein weiterer Insasse wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren, zwei weitere Insassen wurden von einer Privatperson ins Spital gebracht. Gemäss Polizei erlitten die Personen leichte Verletzungen.

Das beschädigte Fahrzeug musste abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 50’000 Franken. (mha)