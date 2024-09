Automatisierung Jassen mit künstlicher Intelligenz ist Trumpf: Start-up will KI im Berufsalltag salonfähig machen Natalie Portmann und Markus Emmenegger aus Horw setzen künstliche Intelligenz für die Bedürfnisse ihrer Kundschaft ein. Wie einfach das sein kann, demonstrieren sie, indem sie der KI das Jassen beibringen.

Exklusiv für Abonnenten

Nathalie Portmann und Markus Emmenegger in ihrem Wohnzimmer. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 5.9. 2023)

«In der sich ständig wandelnden Welt der Technologie gibt es eine Schweizer Firma, die eine unerwartete Verbindung herstellt: Künstliche Intelligenz und das traditionelle Schweizer Kartenspiel Jass. Die Firma hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die vielfältigen Anwendungen von KI einem breiten Publikum näherzubringen, indem sie sie in einem vertrauten Kontext zeigt.»

Diese trockene Einleitung hat nicht der Autor verfasst. Für diese Geschichte fütterte er ein Sprachmodell mit Informationen inklusive dem Zusatz, dass ein Artikel entstehen soll. Voilà! Damit sind wir im Kern der Geschichte angelangt und präsentieren zugleich ein Beispiel, wie künstliche Intelligenz im Alltag eingesetzt werden kann. Ebensogut eignet sie sich, um Glückwunschkarten oder Liebesbriefe zu verfassen. Die menschliche Komponente dürfte mangels Emotionen bei letzterem fehlen.

Psychologin und Physiker

Für die Organisationspsychologin Nathalie Portmann, 48, und den Physiker und Software-Architekt Markus Emmenegger, 53, aus Horw ist dieser Aspekt unwichtig. Die beiden haben sich diesen Sommer mit ihrer Firma poemAI selbstständig gemacht und bewegen sich auf einem Feld, das viele Privatleute und Firmen noch nie betreten haben: Sie entwickeln KI-Lösungen für den Berufs- und Businessalltag. Von dessen grenzenlosen Einsatzgebiet sind sie genauso überzeugt wie fasziniert.

Um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und die Materie auf ein Level herunterzubrechen, das allgemein verständlich ist, haben sie der KI Jassen beigebracht und demonstrieren dies auf ihrer Website «poemai.ch» auf einfache Weise. «Es muss nicht im High-Tech-Bereich angesiedelt sein. Wir wollen aufzeigen, dass bei alltäglichen Fragen und Prozessen sehr einfach künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Das Jassen haben wir genommen, weil sich viele Leute auskennen», erklärt Portmann.

Die Faustregel des Grossvaters gilt

Dabei haben Portmann und Emmenegger nicht ein Jassprogramm geschrieben, sondern einem KI-Sprachmodell Anweisungen per Text vermittelt, sogenannte Prompts. Es wird nicht gespielt, die Karten werden ausgegeben und aufgedeckt. Die KI gibt eine Empfehlung, welcher Trumpf angesagt werden könnte oder – wenn es das Blatt erfordert – sie rät zum Schieben. «Wir haben die Faustregeln meines Grossvaters gewählt. Demnach wird Trumpf nur mit dem Under zu viert, also dem ‹Puur› plus drei weiteren Trümpfen, oder Nell mit Ass zu fünft gespielt. Für Obenabe oder Undenufe gelten fünf sichere Stiche», nennt Portmann einige Beispiele. «Die KI liefert zu jeder Entscheidung eine Begründung. Und das ist das erstaunliche, welches die generative KI im Gegensatz zu klassischer IT leisten kann», sagt Emmenegger.

Die Sujets der Karten sind mit einer KI-Anwendung («Stable Diffusion») abgeändert worden. Die Karten kann man nach Belieben neu mischen lassen und prüfen, ob man dieselben Jassregeln wie die KI, oder eben Grossvater Portmann, berücksichtigt. Diese nette Spielerei ist sehr einfach dargestellt, in der Machart dennoch komplex. Im Hintergrund hat Emmenegger, den Portmann im Verlauf des Gesprächs auch mal als Nerd bezeichnet, gewirbelt, designt und Codes geschrieben. Für die Website hat er KI-Werkzeuge benutzt, wie folgender Abschnitt seines Blogs aufzeigt: «Entlang des Produktionsprozesses war ‹Github Copilot› tatsächlich mein Co-Pilot. Es ist ein fantastisches KI-Tool, das den Kontext des Codes versteht und aufgrund dieses Kontexts diskret den nächsten Codeabschnitt vorschlägt. Es ist, als hätte man einen erfahrenen Programmierer neben sich sitzen, der immer wieder mal einen Tipp gibt ...» Alles klar?

KI löst ein klassisches Problem in vier Stunden

Ein eindrückliches Praxis-Beispiel kann die junge Firma bereits aufweisen. Portmanns ehemaliger Arbeitgeber, der auf seiner Onlineplattform Tausende Datentabellen zur Verfügung stellt, hatte ein klassisches Problem zu lösen. «Wie findet der Nutzer in diesem Ozean genau die gesuchte Information? Die herkömmliche Herangehensweise ist, die Datentabellen zu verschlagworten. Das ist eine aufwendige Aufgabe und der Nutzer wird die gesuchte Information nur finden, wenn er das hinterlegte Schlagwort eingibt», beschreibt Portmann. Mit klassischer IT sei diesem Problem deshalb nur schwer beizukommen, was auf vielen Websites feststellbar sei, wenn man die Suchfunktion benutze.

Als Portmann Emmenegger davon berichtete, entgegnete er: «So etwas löst man heutzutage mit KI.» Was er innert kurzer Zeit unter Beweis stellte. Wenn man ihm zuhört, klingt dies wie «nichts leichter als das». Er habe von den besagten Datentabellen die wichtigsten Informationen herausgezogen und der KI zugeführt. «Innert vier Stunden präsentierte er eine Suchfunktion, die derart überraschend gute Ergebnisse lieferte, dass wir eine Woche später beschlossen, uns selbstständig zu machen», erzählt Portmann. Ihr damaliger Arbeitgeber hatte für die Verschlagwortung mehrere Arbeitstage vorgesehen.

Portmann, die in der Privatwirtschaft und in Verwaltungen gearbeitet hat, kennt die ‹Baustellen›. Sie erlebte oft, wie umständlich der Zugriff auf Daten sein kann. Diese Erfahrung gilt es nun zu nutzen. «Wir haben viele Ideen, wo und wie wir KI im Alltag einsetzen können. Mit meinem Business-Background und Emmenegger als KI-Enthusiast können wir den Transfer zu neuer Kundschaft herstellen. Ich kenne die Herausforderung.»

Die Spielerei mit dem Jass ist nur ein Beispiel. Doch lassen wir die KI den Schluss formulieren: «Die ungewöhnliche Kombination von KI und dem traditionellen Jass-Spiel zeigt auf, wie vielfältig und anpassungsfähig Technologie sein kann.»